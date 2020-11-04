Про це вона написала в Facebook.
Окасіо-Кортес перемогла республіканця Джона Каммінгса, вчителя й колишнього поліцейського.
Демократка стала однією з найвідоміших в Конгресі за час свого першого терміну.
“Служити Нью-Йорку і боротися за сім’ї робітничих класів в Конгресі – найбільша честь, привілей і відповідальність в моєму житті. Спасибі The Bronx Bronx Queens за переобрання мене в Палату представників, незважаючи на мільйони, витрачені проти нас”, – написала політик.
Вона виступає за різні ініціативи, пов’язані із зеленою енергетикою, відмовою від автомобільного палива, модернізацією важкої промисловості і так далі.
При цьому, під час виборчої кампанії провідні телеканали з більш консервативними поглядами часто “демонізували” конгресвумен, приписуючи їй соціалістичні погляди.
- Представник Демократичної партії США Александрія Окасіо-Кортес заявила, що її колега-республіканець Тед Йохо використовував ненормативну лексику за гендерною ознакою на початку цього тижня під час бесіди в Капітолії.