Про це повідомляє CNN.

Швидкість вітру досягає 240 км на годину. Влада Луїзіани заявила, що “Іда” найпотужніший ураган за останні більш ніж 150 років і він стане серйозним випробуванням для дамб та інфраструктури регіону.

Зазначається, що 16 років тому ураган “Катріна”, який заподіяв великі руйнування, мав 3-ю категорію і був слабшим.

Powerful winds from Hurricane Ida ripped off part of the roof of Lady of the Sea General Hospital in Cut Off, Louisiana. No injuries reported despite the significant damage.

LIVE UPDATES: https://t.co/a2l9IHKuYJ pic.twitter.com/BbY4d55jMw

— ABC News (@ABC) August 29, 2021