Шанхай постраждав від потужного тайфуну “Ін-фа”. Він затопив вулиці та вирвав близько тисячі дерев.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У метеорологічному управлінні країни зазначили, що швидкість вітру “Ін-фа” досягала 38 метрів на секунду. Ситуація ускладнювалася, тому у Шанхаї та сусідніх прибережних регіонах скасували всі рейси, уповільнили або призупинили роботу поїздів метро та зупинили діяльність підприємств.

Тайфун також завдав шкоди прибережним містам провінції Чжецзян на східному узбережжі. Шторм почався після того, як центральний Китай постраждав від руйнівних повеней, які забрали життя 63 людей. Ще понад мільйон людей залишилися без електроенергії.

“Ми докладемо всіх зусиль, щоб захистити життя та майно людей, і зробимо все, щоб мінімізувати втрати від стихійних лих”, – заявив секретар Комуністичної партії Китаю у провінції Чжецзян.

Метеорологи прогнозують, що від сили тайфуну можуть постраждати прибережні міста провінції Цзянсу.

Нагадаємо, що Бельгія вдруге трохи більше ніж за тиждень страждає через повінь. Провінції Намюр і Валлонський Брабант на південний схід від столиці Брюсселя опинилися серед найбільш постраждалих після того, як у суботу країною знову пройшли грози.