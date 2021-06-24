Про це повідомляє журнал People.
Зазначається, що ця західна низинна горила є найстарішим у світі живим самцем горили – і найстарішим самцем горили в історії.
На честь дня народження Оззі піднесли багатоярусний крижаний “пиріг”, який був сповнений заморожених фруктів.
У Оззі налічується понад 20 нащадків в трьох поколіннях. Деякі з них до цих пір живуть з ним в зоопарку Атланти, а інші з часом були переведені в зоопарки, акредитовані Асоціацією зоопарків і акваріумів.
Наразі він живе в природному середовищі, спеціально призначеному для літніх горил, з самками Чумбі (58 років), Мачі (45 років) та Кучі (36 років).
Зазначається, що через полювання, втрату середовища проживання і хвороби, західні низинні горили вважатися такими, що під загрозою зникнення Міжнародним союзом охорони природи.
- Горили із зоопарку Сан-Дієго (США) першими отримали експериментальне щеплення проти COVID-19 для тварин, ставши першими відомими нелюдськими приматами, які отримали вакцину.