У Франції 116-річна сестра Андре (в миру Люсіль Рендон) - страрие мешканка Європи і Франції - перенесла коронавірус COVID-19 і одужала.

Про це повідомляє газета Var-Matin.

У жінки діагностували Коронавірусние інфекцію 16 січня в будинку для літніх людей Sainte Catherine Labouré в Тулоні.

Як зазначає видання, жінка спочатку навіть не помітила, що заразилася. Хвороба протікала безсимптомно. Найважчим для неї було пережити самотність на самоізоляції. Представник будинку для літніх людей зазначив, що жінка не боялася хвороби, але турбувалася з приводу інших постояльців.

Люсіль Рендон народилася 11 лютого 1904 року. В юності вона працювала гувернанткою. Коли їй був 41 рік, стала черницею і влаштувалася на роботу в лікарню Віші, де допомагала сиротам і людям похилого віку. У 1979 році вступила на службу в монастир, а в 2009 році виявилася в Тулонском будинку для літніх людей.

Рендон – найстаріша жінка у Франції і Європі з тих, чий вік документально підтверджений.