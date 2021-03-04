Про це йдеться в заяві на сайті Національної академії наук України.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до президента Національної академії наук з проханням розглянути питання щодо передачі будівлі Інституту фізіології на вулиці Богомольця в Києві для потреб поліціянтів.

“Зважаючи на те, що передача лабораторного 16-поверхового корпусу здатна призвести до того, що багаторічна успішна діяльність наукового колективу установи буде призупинена, пріоритетні наукові дослідження, в тому числі в рамках міжнародних угод, доведеться згорнути, а майже 190 висококваліфікованих працівників та все, що знаходиться в цій будівлі, опиниться просто неба, вчена рада Інституту визнала неприйнятною пропозицію передати цю будівлю до сфери управління Національної поліції України. Президія НАН України 3 березня 2021 року підтримала рішення вченої ради Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, про що на адресу міністра внутрішніх справ України направлено відповідного листа”, – йдеться в заяві.

В Національній академії наук зазначили, що Інститут фізіології ім. О. Богомольця НАН України є провідною вітчизняною науково-дослідною установою, що проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі нейронаук, фізіології та патофізіології, а результати цих робіт отримали міжнародне визнання й стали вагомим внеском у розвиток біологічної та медичної науки. Інститут добре знаний науковою спільнотою, про що свідчать численні публікації у провідних високорейтингових міжнародних наукових виданнях.

У 2018 році Інститут включено до Коопераційної мережі ЮНЕСКО з наукових досліджень та післядипломної освіти в галузі біофізики, біотехнології та екологічного здоров’я. Саме в цьому лабораторному корпусі Інституту виконуються проєкти, які фінансуються Єврокомісією і Фондом цивільних досліджень та розвитку (CRDF, США) за підтримки Національного Інституту Здоров’я (NIH, США).

“Лабораторний 16-поверховий корпус спеціально спроєктовано з урахуванням специфіки діяльності Інституту. Його побудовано у 1979 році за рішенням Ради Міністрів УРСР на підтримку проривних досліджень в галузі клітинної та молекулярної нейрофізіології. Тут розміщено 8 з 13 відділів установи, розташовано комплекси унікального наукового обладнання, центри колективного користування приладами НАН України, стерильні бокси, лабораторія електронної мікроскопії, банк клітинних ліній, який постановою Кабінету Міністрів від 19.12.2001 № 1709 внесено до переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання, а також віварій – клініка експериментальних тварин з унікальними для України лініями лабораторних тварин, яка займає два останні поверхи будівлі”, – наголошується у заяві.