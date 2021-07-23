21 липня на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було вчинено напад під будівлею суду, де він виконував завдання редакції. Причетний до нападу розповсюджує неправдиву інформацію про свою непричетність.

#Букви відновили події того дня і публікують подробиці нападу.

Як сповіщалося, 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, який переїхав з Білорусі до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка і якому загрожувала депортація, було скоєно напад на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного.

Як і днем раніше, під стінами суду зібралася представники праворадикальних організацій, що вимагали депортації Боленкова. На місці були й представники правоохоронних органів, зокрема, поліції діалогу. Однак це не спинило агресивно налаштованих молодиків від провокацій та нападів.

Присутні продемонстрували агресивну поведінку щодо нашого журналіста одразу після того, як він підійшов до будівлі суду з метою виконання редакційного завдання.

Ось як ці події описує постраждалий журналіст:

“Приходжу я сьогодні під Шостий апеляційний адміністративний суд, де мала розглядатися справа активіста Олексія Боленкова. Під будівлею зібралися націоналісти різних організацій. Дістаю камеру, щоб зробити декілька кадрів. Майже відразу бачу негативну реакцію на мене і крики: “Не давайте йому знімати, це шавка, лівак” і таке інше. Підбігає один із організаторів Олексій Свинаренко і починає перешкоджати мені виконувати мою роботу, агресивно закликаючи інших робити те ж саме. Під шквал образ та погроз один з нациків плює мені в обличчя. Мене починають штовхати і притісняти. Поліція діалогу нарешті реагує і допомагає вийти з оточення молодиків, відводить у сторону. І тут один з нациків наздоганяє мене і б‘є рукою у лице. Як з‘ясувалося пізніше, це був російський неонацист Михайло Шаланкевич. Поліція ніяк не відреагувала”.

У коментарі центру прав людини ZMINA того ж дня Кужельний зазначив:

“У таку неприємну ситуацію я потрапляю, на жаль, не вперше. Передостання була теж під час розгляду справи Боленкова в Шевченківському суді столиці. Цього разу нападники точно знали, хто я, агресія була спрямована особисто на мене, хоча я лише виконував свої професійні обов’язки”, – сказав Кужельний.

Хто вчинив напад?

Розповідаючи про ці події, Кужельний виокремив двох осіб. Це керівник праворадикальної організації “Національний спротив” Олексій Свинаренко (в мережі відомий під псевдонімом “Сталкер”) та Михайло Шаланкевич (в мережі відомий під псевдонімом “Ганс”).

Олексій Свинаренко

Свинаренко публічно заперечив свою причетність до нападу і пригрозив виданню судовим позовом.

“Брехня, готуєм позов про наклеп. Я не нападав, ба більше казав учасникам цю особу не чіпати, думаю на відео є”, — написав він у соцмережі.

Утім, відео з місця і слова свідків свідчать про те, що заяви Свинаренка про його непричетність до нападу є неправдивими.

На ролику з місця подій, що був викладений в мережі 23 липня, можна побачити частину епізоду. Зокрема видно, як Свинаренко близько підійшов до Кужельного, агресивно поводився та лаявся.

Свинаренко — до Кужельного: Это мразь. [нерозбірливо] Это просто мразь *баная. Как и ваш главред нах*й.

Після цього натовп почав скандувати, витісняючи журналіста: “Ану-ка, давай-ка, у*бывай отсюда”. Примітно, що в той час, як натовп скандував, Свинаренко відійшов у бік (перші 10 секунд):

Ось що про ці події, які можна побачити на відео, та ті, що їм передували, згадують журналісти:

Ярослава Жуковська, “Громадське радіо”: “Я була з самого початку конфлікту, підійшла разом з Сашею, коли він дістав телефон і почав знімати хлопців у масках. Одразу підлетів Сталкер і досить агресивно почав кричати, що цей фотокор лівак, шавка, щоб йому не давали знімати. Поруч стояли молодики, які це все слухали і теж кричали журналісту, щоб той йшов геть, цитую, “у*бывал отсюда”. Він (Свинаренко — ред.) дійсно фізично не нападав, але агресивно себе поводив, дуже близько стояв до Саші і голосно кричав, ображав. Молодикам він нічого не казав. Він і не підбурював бити Сашу, але й не просив “не чіпати”, як він пише”. Герман Крігер, Watchers.Media: “Не можу точно сказати, що конкретно він (Свинаренко — ред.) викрикував (багато хто кричав), але він точно був один з найактивніших і стояв близько до Кужельного”. Олексій Арунян, “Ґрати”: “Перед засіданням я стояв біля входу. У той час там перебували близько 40 праворадикалів і багато поліцейських та спецпризначенців. У якийсь момент хтось з присутніх ультраправих закричав щось на кшталт: це не журналіст, це лівак, він прийшов підтримати Боленкова. Після цього Олександра моментально оточив натовп, його почали ображати й штовхати. … Олексія Свинаренка, як і інших учасників подій, я не знав у обличчя, тому не можу сказати, чи брали вони участь у нападі, й що робили”.

Зауважимо, що вигукуване присутніми гасло “Ану-ка, давай-ка, у*бывай отсюда” поширене в Росії. В мережі можна знайти записи однойменної пісні із таким приспівом: “Ану-ка, давай-ка, уебывай отсюда. / Россия для русских. / Москва для москвичей”.

Та сама расистська пісня містить заклики: “Пойдем на рынок мочить чертей”. Це відсилання до російського терориста, члена терористичної організації “СПАС” Олега Костарєва, засудженого у 2008 році до довічного позбавлення волі за теракт 2006-го року на Черкізовському ринку в Москві. Внаслідок вибуху загинули 14 осіб (в тому числі двоє дітей), поранено 61 особу.

Також зауважимо, що паралельно із судовим розглядом справи Свинаренко веде кампанію в соцмережах спрямовану проти Боленкова, керована ним організація влаштовує контрмітинги під судами і провокації. Організація Свинаренка також фігурує в справі про хуліганство. В березні цього року представники організації здійснили напад на учасниць Маршу за права жінок.

Михайло Шаланкевич

Шаланкевич відомий під прізвиськом “Ганс” і є громадянином Росії. У 2018 році Шаланкевич був засуджений до 6 років позбавлення волі за розбій і хуліганство у складі угруповання покійного російського неонациста Максима Марцинкевича “Реструкт”, але відпущений з зали суду. Останніх два роки перебуває в Києві.

Раніше ми публікували відео, на якому видно, як після того, як працівники поліції діалогу відвели Кужельного на кілька метрів від натовпу, Шаланкевич підбіг і вдарив журналіста. Це не викликало реакції поліціянтів.

Нове відео з-під суду також демонструє, як Шаланкевич в присутності представника поліції діалогу знімає маску, наближається до Кужельного та плює йому в обличчя (9 секунда):

Зауважимо, що Шаланкевич, на відміну від Свинаренка, не тільки не коментує напад публічно, а й видаляє акаунти в соцмережах. Зокрема, після публікації посилання на його Instagram (instagram.com/ganssss88) профіль було перейменовано і зачищено.

Реакція поліції

21 липня кореспондент #Букв подав заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого:

ч.1 ст.125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження);

ч.3 ст.171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч.4 ст.345-1 ККУ (умисне заподіяння журналісту легких тілесних ушкоджень, вчинених організованою групою).

Санкція за найтяжчою зі статтей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 14 років.

Зауважимо, що Печерське управління поліції, порушуючи норми статті 214 КПК України впродовж встановленого законом терміну не надало витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження.

Вдень в п’ятницю, 23 липня, з журналістом зв’язався представник правоохоронних органів, утім у розмові не підтвердив факт відкриття кримінального провадження, не повідомили про можливість отримати витяг з ЄРДР та надання статусу потерпілого.

Тож готується заява до Печерського суду про оскарження бездіяльності органів досудового розслідування. Слідчий суддя повинен буде зобов’язати поліцію відкрити кримінальне провадження саме за вказаними статтями ККУ та надати витяг з ЄРДР протягом 72 годин з моменту подання заяви до суду.

На вимогу журналіста йому було надано направлення на судово-медичну експертизу. 22 липня у Київському міському клінічному бюро судово-медичної експертизи були зафіксовані тілесні ушкодження, отримані журналістом.