Про це повідомляє B/R Football в Twitter.
Футболіст отримав за це від головного судді Стюарта Атвелл жовту картку. Багато вболівальників звинуватили його у свідомій зневазі до ЛГБТ-символіки, тим більше що в 11-му турі англійської Прем’єр-ліги усі капітани носили райдужні стрічки на підтримку ЛГБТ.
У цьому чемпіонаті Варді провів десять матчів і забив дев’ять голів.
- Раніше повідомлялося, що київський ТРЦ “Гулівер” більше не світитиметься прайд-прапором. Таке рішення адміністрація ухвалила після акції протесту під будівлею ТРЦ.