Форвард англійського футбольного клубу "Лестер Сіті" Джеймі Варді забив переможний гол у ворота "Шеффілд Юнайтед", після чого від радості пробігся по полю і в підкаті зламав ногою кутовий ЛГБТ-прапорець.

Про це повідомляє B/R Football в Twitter.

Футболіст отримав за це від головного судді Стюарта Атвелл жовту картку. Багато вболівальників звинуватили його у свідомій зневазі до ЛГБТ-символіки, тим більше що в 11-му турі англійської Прем’єр-ліги усі капітани носили райдужні стрічки на підтримку ЛГБТ.

У цьому чемпіонаті Варді провів десять матчів і забив дев’ять голів.