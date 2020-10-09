Київський ТРЦ "Гулівер" більше не світитиметься прайд-прапором. Таке рішення адміністрація прийняла після акції протесту під будівлею ТРЦ.

Про це повідомили на сторінці “КиївПрайд” у Facebook.

Днями стало відомо, що будівля ТРЦ щовечора з 5 до 11 жовтня кожні 5 хвилин транслюватиме прайд-прапор разом зі слоганом “Бути різними добре разом”, аби привернути увагу суспільства до теми видимості та сприйняття ЛГБТ+.

8 жовтня активісти “Нацкорпусу” влаштували під ТРЦ акцію протесту. Вони запропонували замінити ЛБГТ-прапор на зображення у пам’ять загиблих у катастрофі Ан-26 на Харківщині курсантів та офіцерів, а свої вимоги у вигляді листа передали PR-директорці ТРЦ Тетяні Атаджановій.

За інформацією “КиївПрайду”, після акції протесту адміністрація ТРЦ переглянула своє рішення. Відтак показ ЛГБТ-прапора припинено. ТРЦ офіційно це рішення не коментує.

У “КиївПрайді” висловили обурення у зв’язку з таким рішенням адміністрації та прокоментували дії опонентів.

“Ми обурені, ні – ми розгнівані та люті, що невелика групка праворадикально налаштованих ксенофобів думає, ніби вона може впливати на свободу самовираження та вирішувати, хто в нашій країні може мати права людини, а хто – ні. Розвиток європейського громадянського суспільства неможливий в умовах, коли праворадикальні меншини диктують правила свободи та життя іншим”, — йдеться в заяві.

Організація наголошує, що ЛГБТ-спільнота є невіднятною частиною України, і закликає вийти на акцію протесту в неділю, 11 жовтня.

“Досить терпіти свавілля та прикривання моральними цінностями від людей, у яких немає ні краплі поваги, ні до людської гідності, ні до життя українців та українок. Саме тому ми виходимо та закликаємо виходити всіх, кому не байдужі права людини в нашій країні та свобода слова 11 жовтня о 18:30 на Площу Спортивну, 1 (біля ТЦ Гулівер)”, — зазначили в “КиївПрайді”.

Організатори акції наголошують, що акція буде мирною, а її мета — відповісти тим, хто прагне мовчання та невидимості ЛГБТ-спільноти.