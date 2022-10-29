Зловмисник, який напав на чоловіка спікерки Палати представників Ненсі Пелосі в п’ятницю, був прихисльником різних теорій змов, зокрема про вибори в США та вакцини від COVID-19. Водночас його знайомі описували його як людину, яка "втратила зв'язок з реальністю", а родичі давно загубили контакт.

Про це розповідає CNN.

Поліція ідентифікувала 42-річного Девіда ДеПейпа як підозрюваного в нападі на Пола Пелосі в будинку спікерки в Сан-Франциско.

Троє родичів ДеПейпа розповіли CNN, що він був віддалений від своєї сім’ї протягом багатьох років, а також підтвердили, що обліковий запис Facebook, який у п’ятницю видалила Meta, належав йому.

Його вітчим, Джин ДеПейп, сказав, що Девід виріс у Пауелл-Рівер і покинув Канаду приблизно 20 років тому, щоб продовжити стосунки, які привели його до Каліфорнії.

“Я справді не знаю, що думати”, — сказав дядько підозрюваного Марк ДеПейп про ймовірний напад свого племінника на Пелосі.

Люди, які знали Депапа в Каліфорнії, описували його як “дивного персонажа”.

До прикладу, у 2013 році в матеріалі видання San Francisco Chronicle його назвали “виробником ювелірних виробів із конопель” і стверджували, що він жив із нудистською активісткою.

На інших фотографіях, опублікованих Chronicle, ДеПейп — повністю одягнений на оголеному весіллі.

Лінда Шнайдер, жителька Каліфорнії, розповіла CNN, що познайомилася з ДеПейпом приблизно вісім років тому і що він час від часу був у неї вдома.

За її словами, коли вони зустрілися, ДеПейп жив на складі в районі Берклі та боровся з важкими наркотиками, але “намагався створити для себе нове життя”. Вона сказала, що він був надзвичайно сором’язливим: “Він не міг навіть відкрити банківський рахунок, бо боявся розмовляти з касиром”, — сказала Шнайдер.

Минулого року Девід ДеПейп опублікував на своїй сторінці у Facebook посилання на кілька відео, створених генеральним директором компанії My Pillow Майком Лінделлом, які неправдиво стверджували, що вибори у США 2020 року були сфальсифіковані.

Інші публікації включали трансфобні зображення та посилання на вебсайти, які стверджували, що вакцини від COVID-19 смертельні.