Сьогодні, 28 жовтня, злочинець проник у будинок спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Сан-Франциско й жорстоко напав на її чоловіка Пола Пелосі.

Про це йдеться у заяві прессекретаря Ненсі Пелосі.

За словами прессекретаря, сьогодні вранці нападник увірвався в резиденцію Пелосі в Сан-Франциско і жорстоко напав на її чоловіка Пола Пелосі. Наразі зловмисника затримано, мотиви нападу з’ясовуються.

Пола Пелосі доставили до лікарні, де він отримує медичну допомогу та чекає на повне одужання. Ненсі Пелосі під час нападу на її чоловіка не було в Сан-Франциско.

“Ненсі Пелосі та її родина вдячні рятівникам та медичним працівникам, які були залучені, а також просять зараз про конфіденційність”, – йдеться у заяві прессекретаря спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, що 2 серпня 2022 року спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і спричинивши у такий спосіб напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього.

Після майже двох з половиною годин телефонної розмови між Байденом і Сі Китай попередив, що Сполучені Штати “граються з вогнем”, якщо дозволять відбутися візиту спікерки.

Представник міністерства національної оборони Китаю Тан Кефей раніше пригрозив Сполученим Штатам Америки. Він сказав, що країна буде вживати рішучих заходів для припинення будь-якого іноземного втручання та змови на користь незалежності Тайваню, а також “рішуче захищатиме свій національний суверенітет та територіальну цілісність”.

Коли літак Пелосі наближався до Тайваню, кілька китайських державних ЗМІ повідомили, що китайські винищувачі Су-35 перетинали Тайванську протоку, надавши небагато подробиць.

Під час свого візиту на Тайвань спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілась з президенткою Тайваню Цай Інвень. У дописі Цай Інвень зауважила, що їй приємно особисто познайомитись зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі та визнати її давню підтримку Тайваню.

Факти про життя та кар‘єру Ненсі Пелосі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі народилася 26 березня 1940 року у місті Балтимор, штат Меріленд, США. Виросла Ненсі у сім’ї демократа Томаса д’Алесандро-молодшого, який був конгресменом США від штату Меріленд та мером Балтимора. Брат Ненсі теж був мером Балтимора, в 1967—1971 рр. Навчалась вона у Вашингтонському університеті Триніті.

2 червня 1987 року Ненсі перемогла на виборах у Конгрес США від 8-го виборчого округу у Сан-Франциско — в окрузі, який голосує за демократів з 1949 р. Пелосі переобирали у конгрес з не менш ніж 75 % голосів. У 2001 році Пелосі обрано партійною організаторкою меншості Конгресу США. Це її другий виборний пост після посту лідера меншості. Вже у 2003 році вона сама обійняла посаду лідера меншості.

Крім того, Ненсі Пелосі працювала у Постійному спеціальному комітеті Палати представників у справах розвідувальних служб та в Комітеті асигнувань. Після терористичних актів 11 вересня 2001 року керувала в Конгресі розглядом роботи спецслужб і розробляла законопроєкт про створення незалежної комісії з вивчення діяльності федерального уряду.

Ненсі Пелосі була однією з найжорсткіших критиків адміністрації Джорджа Вокера Буша, а відтак — губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера.

4 січня 2007 року Пелосі обрано спікеркою Палати представників США. Відтак вона стала першою жінкою на цій посаді за всю історію Сполучених Штатів Америки. Пелосі стала найбільш високопоставленою жінкою в американській історії на момент вступу на посаду. Вона перебуває на третьому місці табеля рангів після президента й віцепрезидента США.

Демократи тоді знову відновили більшість у нижній палаті американського парламенту після дванадцятирічного перебування в опозиції. На проміжних виборах до Палати представників демократи втратили більшість, тому посада спікера перейшла до республіканців, і Пелосі її втратила. Проте з 3 січня 2011 року вона була лідеркою фракції меншості в Палаті.

На проміжних виборах до Палати представників 2018 року демократи повернули більшість у цьому органі влади, тому Пелосі знову обійняла посаду спікера Палати представників. Серед іншої її діяльності на цій посаді – вона де-факто очолювала процес імпічменту Дональда Трампа у Палаті представників у 2019 році.

Ненсі Пелосі протягом всієї політичної кар’єри критикувала Китай. Зокрема, засуджувала порушення прав людини, проводила зустрічі з дисидентами, відвідувала площу Тяньаньмень, щоб вшанувати пам’ять жертв розстрілу 1989 року.