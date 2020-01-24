Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко вніс до Парламенту законопроєкт про заборону використання смартфонів на уроках у школах.

Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп зазначає, що смартфони можуть відволікати дітей від навчального процесу і перешкоджати соціалізації.

“Очевидно, що наразі сучасні гаджети надають доступ до будь-якої інформації, що є великою перевагою. Проте з іншого боку це також і обширний доступ до ігор та соціальних мереж, що може відволікати безпосередньо під час навчального процесу. Крім цього, глобально постійне “зависання” у телефоні спричиняє не лише велике навантаження на очі та малорухливий спосіб життя, а й призводить до замкнутості дітей, до скорочення спілкування з однолітками та батьками у реальному житті, а також до поширення жорстокого цькування в онлайні”, – зазначив Гончаренко.

Нардеп уточнив, що заборона на різні гаджети в школах вже діє у Франції, Греції, деяких штатах США.

“Тож я підготував та подав законопроєкт, щоб і в українських школах обмежили використання смартфонів на уроках. Це має допомогти дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним та зменшити кількість випадків інтернет-булінгу”, – додав він.