Народний депутат від фракції "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що його колега Марина Бардіна має намір звернутися в поліцію через погрози в телеграм-каналі.

Про це Яременко написав на своїй сторінці в Facebook.

“Минулого тижня сталася прикра подія навколо постанови ВРУ про Другу світову війну. Постанова відображала дуже помірну спробу нового, українського, погляду на історію Другої світової війни і її значення для українців. На прохання керівництва парламенту в текст було включено досить того, що повинно було заспокоїти любителів перемоги однієї вже неіснуючої держави над іншою неіснуючою державою”, – розповів Яременко.

Депутат нагадав, що постанову не прийняли.

За його словами, автори телеграм-каналу, які не приховують свого членства у фракції “Слуги народу”, опублікували хамський пост проти Марини Бардіної, яка доповідала з трибуни рішення комітету, який схвалив текст постанови про Другу світову війну.

“Дивуватися хамству істот, які боязко приховують в телеграм-каналі свої імена, поливаючи різного роду брудом колег по парламенту, фракції і партії, явно не варто. Але на цей раз виродки переплюнули себе. Пост містить погрози на адресу Марини, а також розкриває особисту інформацію про неї. Знаю, що Марина збирається звертатися з цього приводу в поліцію. Підтримую це звернення”, – підкреслив Яременко.