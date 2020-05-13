Верховна Рада України провалила голосування за звернення до парламентів іноземних держав з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3431 проголосували лише 200 народних обранців: 128 – від “Слуги народу”, 20 – від “Європейської Солідарності”, 11 – від ВО “Батьківщина”, 9 – від групи “За майбутнє”, 14 – від “Голосу” , 11 – від групи “Довіра”, 7 позафракційних.

Йдеться про “Звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років”.

У тексті звернення йдеться про те, що Друга світова війна почалася через змову тоталітарних режимів, в ній загинули від 50 до 80 млн військових і цивільних осіб, в тому числі щонайменше 8,5 млн осіб в Україні.

Документ містить нагадування, що Росія, яка є членом ООН, “вперше після закінчення Другої світової війни в Європі… окупувала і здійснила спробу анексії частини території іншої суверенної держави-члена ООН, що є найтяжчим міжнародним злочином проти миру і безпеки людства”.

Зверненням пропонувалося засудити Росію за спробу привласнити спільну перемогу у Другій світовій війні, “особливо з метою цинічного виправдання своєї нинішньої агресивної політики”.

Також Рада повинна була закликати світову спільноту підтримати мирні ініціативи генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша про негайне припинення вогню, встановлення глобального перемир’я і консолідацію зусиль для мирного врегулювання конфліктів у світі.

Крім того, в зверненні є заклик до “протидії будь-яким спробам реанімації тоталітарних ідеологій, поширенню нетерпимості і дискримінації за расовою, етнічною і гендерною ознаками”.