Народний депутат України від “Європейської солідарності” та ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій захворів на коронавірус COVID-19.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

“Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями”, – сказав політик.

Він також зазначив, що почувається добре та самоізолювався після підтвердження діагнозу.

Парубій побажав усім здоров’я та закликав дотримуватися заходів безпеки.