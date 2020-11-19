Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.
“Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями”, – сказав політик.
Він також зазначив, що почувається добре та самоізолювався після підтвердження діагнозу.
Парубій побажав усім здоров’я та закликав дотримуватися заходів безпеки.
- У суботу, 14 листопада, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що у нього виявили коронавірус COVID-19. При цьому в п’ятницю він відвідав політичне ток-шоу і перебував там без захисної маски.