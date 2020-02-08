Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко знімав сторіс в Instagram під час пленарного засідання в Раді, тому не встиг проголосувати.

Цей момент зафіксували журналісти “24 каналу”.

6 лютого, коли нардепи голосували за поправки до законопроекту про ринок землі, Тищенко знімав сторіс для підписників в соцмережі.

Зокрема, він знімав Юлію Тимошенко, яка зайняла місце спікера Парламенту, Дмитра Разумкова, заблокувавши трибуну.

“Ми працюємо. У нас сьогодні новий імідж. Ми хочемо, щоб закони були проголосовані. Не буду показувати пальцями, дехто проти того, щоб все було по закону. Сьогодні дуже багато журналістів, дуже багато глядачів. Загалом, робота кипить”, – сказав Тищенко.

У цей момент пролунав заклик голосувати, але нардеп не зміг вчасно знайти свою картку.

Таким чином, народний обранець пропустив голосування через те, що був зайнятий соцмережами.