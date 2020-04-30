Народний депутат від фракції "Слуги народу" Андрій Холодов заявив, що перехворів коронавірусом на Кіпрі.

Про це сам нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Холодова, він відправився на Кіпр, тому що там була запланована операція у його сина.

Уже за кордоном народний депутат нібито відчув погіршення здоров’я і запідозрив у себе коронавірус, тому що сидить у Верховній Раді недалеко від депутатів Володимира Ватраса і Руслана Горбенко.

“Мій стан різко погіршився, і я почав підозрювати, що заразився коронавірусом. У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджали медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі від 19 березня до мене додому викликали лікарів”, – написав депутат.

Водночас Холодов підкреслив, що тест на коронавірус йому так і не було зроблено.

“Лікарі зобов’язали мене самоізолюватись і в письмовій формі заборонили поїздки”, – уточнив він.

Протягом необхідного терміну народний депутат перебував на самоізоляції і тепер планує повернутися в Україну сьогодні, 30 квітня.