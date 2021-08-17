Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
“Сьогодні, 17 серпня, під час урочистого зібрання армійських чемпіонів та призерів у Міністерстві оборони України Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання “старший лейтенант” та нагородив заохочувальною відзнакою Міністерства оборони “Вогнепальна зброя” — пістолетом ПМ”, – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо.
- Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо, нардеп з фракції “Слуги народу” Жан Беленюк розповів про спробу нападу на нього в центрі Києва. Поліція вивчає інцидент.