У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Його авторами є 17 народних депутатів, переважно від “Слуги народу”. Також серед авторів є представники групи” За майбутнє” та позафракційні.

Текст проєкту постанови на сайті парламенту поки не опублікований.

Нагадаємо, Рада призначила Сергія Марченка міністром фінансів 30 березня 2020 року. Рішення про призначення Марченка міністром підтримали 256 народних депутатів України.

Сергій Марченко закінчив Академію Державної податкової служби України за спеціальністю “управління державними фінансами”.

Міністр має ступінь кандидата економічних наук. З 2002-го року він працює на державній службі.В 2018-2020 роках Марченко займав пост заступника голови Адміністрації Президента Петра Порошенка. З 2016 до 2018 року він був заступником міністра фінансів.

У 2019 Сергій Марченко балотувався в народні депутати України від партії “Українська стратегія Гройсмана”.