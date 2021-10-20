Верховна Рада почала розгляд проєкту закону про Державний бюджет на 2022 рік. Розглядають у першому читанні.

Про це повідомляють #Букви.

На початку засідання нардепи внесли пропозиції щодо зняття з розгляду законопроєкту щодо змін до Бюджетного кодексу. За словами парламентарів, законопроєкт №6062 потребує доопрацювання.

Пропозицію підтримали 290-ма голосами.

Після цього народні депутати приступили до розгляду проєкту закону про Державний бюджет України на 2022 рік, №6000.

Голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов повідомив, що комітет розглянув 3284 пропозиції народних депутатів і комітетів.

Фото: #Букви