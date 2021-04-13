Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“За” проголосували 276 нардепів.
Торік Рада ухвалила закон, яким відстрочили трансформацію санаторних шкіл на рік.
У профільному комітеті звертали увагу, що не всі засновники зважено підійшли до цього питання.
Закон передбачає перенести трансформацію санаторних шкіл на рік – до липня 2022 року. У документі засновників зобов’язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.
- Верховна Рада звільнила випускників 11 класів від проходження обов’язкової Державної підсумкової атестації у 2021 році. Випускники зможуть обирати між ЗНО, ДПА і річним оцінюванням.