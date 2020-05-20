Народні депутати підтримали у першому читанні законопроєкт № 3304 "Про внесення змін до закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 258 депутатів.

Законопроєкт спрямований на вдосконалення правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку із представництвом та захистом прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у спорах та справах щодо майна (активів), яке прямо або опосередковано походить з юрисдикції України, має ознаки протиправного походження і на яке за законодавством України може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, підготовкою до такого представництва та захисту.

Проєктом передбачається внести зміни до закону “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочині”, доповнивши його новим розділом IV-1 “Представництво і захист прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах”.

Зазначається, що пропоновані документом зміни дозволять агентству залучати на договірних засадах та отримувати юридичні послуги від судових фондів (юридичних радників), не витрачаючи при цьому бюджетних коштів.

“Таким чином, Україна отримає дієвий правовий механізм реального повернення активів, здобутих злочинних шляхом і виведених закордон, а також це дозволить істотно прискорити збір необхідних доказів у відповідних кримінальних провадженнях”, – наголошується в пояснювальній записці.