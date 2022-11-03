Про це повідомив народний депутат України IX скликання Ярослав Железняк у Telegram.

“Сьогодні парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З.” — написав Железняк. Зазначається, що це рішення підтримали 292 та 304 депутати відповідно.

Зауважимо, що 18 липня цього року указом президента №502/2022 Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського позбавлено українського громадянства.

Також народний депутат додав, що відтак у Верховній раді України залишилося 417 обранців.

ДОВІДКА. Вадим Рабінович — проросійський український політик та народний депутат забороненої партії ОПЗЖ, а також українсько-ізраїльський бізнесмен, президент холдингу RC-Group і медійної Media International Group. 

Ігор Васильковський — український підприємець та політик. Народний депутат України 9-го скликання, член фракції “Слуга народу”. 