3 листопада Верховна Рада України ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень нардепів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського, яких раніше позбавили українського громадянства.

Про це повідомив народний депутат України IX скликання Ярослав Железняк у Telegram.

“Сьогодні парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З.” — написав Железняк. Зазначається, що це рішення підтримали 292 та 304 депутати відповідно.

Зауважимо, що 18 липня цього року указом президента №502/2022 Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського позбавлено українського громадянства.

Також народний депутат додав, що відтак у Верховній раді України залишилося 417 обранців.

ДОВІДКА. Вадим Рабінович — проросійський український політик та народний депутат забороненої партії ОПЗЖ, а також українсько-ізраїльський бізнесмен, президент холдингу RC-Group і медійної Media International Group.

Ігор Васильковський — український підприємець та політик. Народний депутат України 9-го скликання, член фракції “Слуга народу”.