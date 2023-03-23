У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі".

Про це йдеться у відповідному проєкту Закону України №9128.

Ініціаторами виступили народні депутати Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар, Максим Бужанський, Микола Княжицький та інші.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт підготовлено на тлі необхідності перешкодити використання в комерційних цілях подій, під час яких загинули люди, а також унеможливити випадки використання інших чутливих назв, образів та знаків, пов’язаних з опором російській агресії.

Пропонується внести зміни до двох законів: “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та “Про рекламу”. Йдеться саме про обмеження використання військово патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі.

Проте, обмеження не поширяться на рекламу кіно-, відео- та видавничої продукції, що присвячена висвітленню подій, пов’язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії.

За словами авторів законопроєкту, останнім часом спостерігається експлуатація військово патріотичної тематики в комерційних цілях.

Водночас законодавством не заборонено реєструвати торговельні марки з використанням назв міст-героїв чи видатних битв, інших символів стійкості українських воїнів та опору громад, а так само не забороняє їх використання в комерційній рекламі.