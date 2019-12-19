Верховна Рада України ухвалила сьогодні в другому читанні і в цілому проєкт змін до Митного кодексу, який відкладає підвищені штрафи за нерозмитнені вчасно автомобілі на єврономерах ("євробляхи").

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2288 проголосували 285 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, з 22 серпня 2019 року набули чинності зміни до кодексу про посилення відповідальності за перевищення встановлених законодавством термінів транзиту і тимчасового ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією. Зміни вносилися в статті 469, 470 і 481 Митного кодексу.

22 вересня набув чинності закон про відтермінування штрафів до кінця року. Водночас не були внесені зміни до Митного кодексу, які б дозволили це зробити.

Законопроєктом пропонується доповнити розділ ХХ “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу новим пунктом щодо фактичного припинення дії нових санкцій, передбачених статтями 470 і 481.

Відтак, підвищені штрафи за порушення ввезення автомобілів на єврономерах будуть відтерміновані до 31 грудня 2019 року.

У разі ухвалення законопроєкту в цілому до кінця грудня 2019 року не стягуватимуться штрафи до 170 тис. гривень за такі порушення, як запізнення з розмитненням комерційного або особистого авто на єврономерах.

Якщо транспорт (або інші товари) тимчасово ввезли на територію України і не встигли вивезти в термін – підвищені штрафи також почнуть діяти з початку 2020 року.

Протягом зазначеного періоду будуть застосовуватися санкції у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн і 8,5 тис. грн відповідно.

Спочатку підвищені штрафи повинні були вступити в силу 22 травня, але Парламент продовжив період “легалізації” зі 180 до 270 днів (до 22 серпня).

Так, у разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачений штраф у розмірі 85 тис. гривень. Якщо термін перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягне 170 тис. гривень (також загрожує конфіскація таких авто).

Аналогічні розміри штрафів передбачені і при перевищенні термінів тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, за перевищення від 20 до 30 діб сума штрафу становитиме 85 тис. гривень, більше 30 діб (а також у разі втрати або розкомплектування авто) – 170 тис. гривень або конфіскація.

Крім цього, передбачена відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування (тимчасово ввезеного на митну територію України або поміщеного під митний режим транзиту) у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого авто в комерційних цілях. При такому порушенні доведеться заплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. гривень.