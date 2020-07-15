Верховна Рада опублікувала порядок денний на 16 липня. У ньому відсутній скандальний законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з навчання державною мовою в навчальних закладах".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

На порядку денному зазначено, що народні депутати планують розглянути 40 питань. Серед них немає законопроєкту Бужанського про мову.

Противники законопроєкту планували у четвер, 16 липня влаштувати акцію протесту біля стін парламенту.

Раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з навчання державою мовою в навчальних закладах” (№2362), або законопроєкт Бужанського.

За словами Тараса Креміня, твердження Бужанського, що законопроєкт “спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин”, не відповідають дійсності.

Крім того, Міністерство освіти і науки України не підтримує законопроєкт “слуги” Бужанського, оскільки він суперечить цілям освітньої реформи, а також вимагає термінових витрат з держбюджету на суму 56 млн гривень.

Також профільний парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відхилити цей законопроєкт.

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Як відомо, 16 травня 2019 року було оприлюднено закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. В цьому законі йдеться про те, що саме українська мова є державною. Закон не поширюється на мову проведення релігійних обрядів і побутове спілкування.

Венеціанська комісія рекомендує Україні переглянути мовний закон, оскільки “вкрай важливо домогтися балансу між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин”.

Нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський вважає, що цей закон “спрямований на дискримінацію носіїв інших мов”, передусім російськомовних. 10 грудня Бужанський повідомив, що вніс до Парламенту законопроєкт про визнання закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” таким, що втратив силу.