Вказаний факт вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.
У запиті йдеться про “незаконне відключення від електромереж Нікопольським заводом феросплавів сонячної електростанції, яка належить іноземному інвестору “Екотехнік Нікополь”.
Обидва об’єкти знаходиться в місті Нікополь (Дніпропетровська область).
Згідно з даними YouControl, засновником ТОВ “Екотехнік Нікополь” є компанія TIU Canada, котра займається інвестиціями в зелену енергетику.
Нікопольський завод феросплавів пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Про це, зокрема, інформували розслідувачі проєктів “Схеми” та “Наші гроші”.
Про те, що завод належить Коломойському, свідчать і повідомлення Національного банку України. Так, Нікопольський завод феросплавів виступив майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями “ПриватБанку” (котрий до націоналізації належав олігарху).
“ТОВ “Екотехнік Нікополь” побудувало в місті Нікополь Дніпропетровської області сонячну електростанцію, вклавши в будівництво близько 11 млн євро. Яскравим прикладом порушення прав іноземного інвестора є безпрецедентна ситуація, яка склалася на ринку альтернативної енергетики України, а саме відключення сонячної електростанції канадського інвестора”, – зазначається в депутатському запиті до Шмигаля.
Нардепи нагадали очільнику уряду, що на початку липня 2020 року президент Володимир Зеленський “високо оцінив роботу TIU Canada на конференції з питань реформ в Україні в Торонто”.
Попри це, сонячну електростанцію канадської компанії-інвестора було відключено від електромереж ще на початку березня 2020 року, і ця ситуація досі не вирішена. Ініціатором відключення став Нікопольський завод феросплавів, що належить Коломойському.
Нардепи наголошують, що “вже більше року діяльність з виробництва та відпуску електроенергії СЕС повністю зупинена”. І це “вже завдало багатомільйонних збитків ТОВ “Екотехнік Нікополь”, канадському інвесторові – TIU Canada та, відповідно, ринку відновлюваної енергетики України”.
У запиті вказано, що “компетентні органи державної влади не вжили жодних заходів для відновлення прав ТОВ “Екотехнік Нікополь”.
“Тобто один рік і чотири місяці органи державної влади України не спроможні вирішити ситуацію, що відбувається на пріоритетному для національної політики держави ринку енергетики, особливо в той час, коли Україна залежна від енергоресурсів із РФ і продовжує здійснювати імпорт електроенергії з РФ і Білорусі”, – сказано в запиті.
Нардепи наголошують: якщо не вжити заходів у цій ситуації, подібне в майбутньому може “повторитися з будь-яким інвестором”, а інвестиційна привабливість України через подібні інциденти знижується.
Депутати закликали Шмигаля відреагувати на ситуацію і вжити заходів.
Під запитом підписалися ряд народних обранців: зокрема, від фракцій “Європейської Солідарності”, ВО “Батьківщина”, “Голосу”, “Слуги народу”.
Як раніше інформувало агентство “Інтерфакс-Україна”, потужність сонячної електростанції, яка була відключена Нікопольським заводом феросплавів від електромережі в березні 2020 року, становить 10,5 МВт. У TIU Canada відзначали, що завод скористався тим, що СЕС підключена до розташованої на його території підстанції, а необхідність відключення пояснив “проведенням ремонтних робіт”.
TIU Canada працює в Україні з 2016 року. Компанія ввела в експлуатацію СЕС на 10,5 МВт в Нікополі в січні 2018 року, СЕС на 11 МВт у Миколаївській області – в квітні 2019 року. Крім того, TIU Canada запустила СЕС на 33 МВт в Одеській області.
Компанія стала першим інвестором в Україні в рамках Канадсько-Української угоди про зону вільної торгівлі (CUFTA). Інвестиції компанії в сонячну енергетику склали понад $65 млн.
- У квітні цього року повідомлялося, що “ПриватБанк” програв суд у справі про визнання припиненими зобов’язань АТ “Нікопольський завод феросплавів” Ігоря Коломойського по одному із кредитних договорів.
- Нещодавно старший прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків розповів, що потерпілими сторонами у справі “Роттердам+” за період слідства й до моменту її закриття вважалися лише 2 феросплавних заводи – в Нікополі та Запоріжжі. Обидва пов’язані з Ігорем Коломойським.