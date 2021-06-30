Народні депутати України підготували запит до прем’єра Дениса Шмигаля через блокування роботи канадської сонячної електростанції заводом, що належить олігарху Ігорю Коломойському.

Вказаний факт вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

У запиті йдеться про “незаконне відключення від електромереж Нікопольським заводом феросплавів сонячної електростанції, яка належить іноземному інвестору “Екотехнік Нікополь”.

Обидва об’єкти знаходиться в місті Нікополь (Дніпропетровська область).

Згідно з даними YouControl, засновником ТОВ “Екотехнік Нікополь” є компанія TIU Canada, котра займається інвестиціями в зелену енергетику.

Нікопольський завод феросплавів пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Про це, зокрема, інформували розслідувачі проєктів “Схеми” та “Наші гроші”.

Про те, що завод належить Коломойському, свідчать і повідомлення Національного банку України. Так, Нікопольський завод феросплавів виступив майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями “ПриватБанку” (котрий до націоналізації належав олігарху).

“ТОВ “Екотехнік Нікополь” побудувало в місті Нікополь Дніпропетровської області сонячну електростанцію, вклавши в будівництво близько 11 млн євро. Яскравим прикладом порушення прав іноземного інвестора є безпрецедентна ситуація, яка склалася на ринку альтернативної енергетики України, а саме відключення сонячної електростанції канадського інвестора”, – зазначається в депутатському запиті до Шмигаля.

Нардепи нагадали очільнику уряду, що на початку липня 2020 року президент Володимир Зеленський “високо оцінив роботу TIU Canada на конференції з питань реформ в Україні в Торонто”.

Попри це, сонячну електростанцію канадської компанії-інвестора було відключено від електромереж ще на початку березня 2020 року, і ця ситуація досі не вирішена. Ініціатором відключення став Нікопольський завод феросплавів, що належить Коломойському.

Нардепи наголошують, що “вже більше року діяльність з виробництва та відпуску електроенергії СЕС повністю зупинена”. І це “вже завдало багатомільйонних збитків ТОВ “Екотехнік Нікополь”, канадському інвесторові – TIU Canada та, відповідно, ринку відновлюваної енергетики України”.

У запиті вказано, що “компетентні органи державної влади не вжили жодних заходів для відновлення прав ТОВ “Екотехнік Нікополь”.

“Тобто один рік і чотири місяці органи державної влади України не спроможні вирішити ситуацію, що відбувається на пріоритетному для національної політики держави ринку енергетики, особливо в той час, коли Україна залежна від енергоресурсів із РФ і продовжує здійснювати імпорт електроенергії з РФ і Білорусі”, – сказано в запиті.

Нардепи наголошують: якщо не вжити заходів у цій ситуації, подібне в майбутньому може “повторитися з будь-яким інвестором”, а інвестиційна привабливість України через подібні інциденти знижується.

Депутати закликали Шмигаля відреагувати на ситуацію і вжити заходів.

Під запитом підписалися ряд народних обранців: зокрема, від фракцій “Європейської Солідарності”, ВО “Батьківщина”, “Голосу”, “Слуги народу”.

Як раніше інформувало агентство “Інтерфакс-Україна”, потужність сонячної електростанції, яка була відключена Нікопольським заводом феросплавів від електромережі в березні 2020 року, становить 10,5 МВт. У TIU Canada відзначали, що завод скористався тим, що СЕС підключена до розташованої на його території підстанції, а необхідність відключення пояснив “проведенням ремонтних робіт”.

TIU Canada працює в Україні з 2016 року. Компанія ввела в експлуатацію СЕС на 10,5 МВт в Нікополі в січні 2018 року, СЕС на 11 МВт у Миколаївській області – в квітні 2019 року. Крім того, TIU Canada запустила СЕС на 33 МВт в Одеській області.

Компанія стала першим інвестором в Україні в рамках Канадсько-Української угоди про зону вільної торгівлі (CUFTA). Інвестиції компанії в сонячну енергетику склали понад $65 млн.