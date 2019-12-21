Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про право на статус учасника бойових дій військовослужбовців Військово-морських сил і Повітряних сил Збройних сил України.

За документ № 1197 проголосували 317 народних депутатів, повідомляють #Букви.

Законопроєкт передбачає, що до учасників бойових дій відносяться: члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів; особи, які, перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів ЗСУ, Держприкордонслужби і Нацгвардії, виконували бойове завдання щодо захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення і вогневого контакту з військовими формуваннями іноземних держав і незаконними збройними формуваннями.

Кабінету Міністрів доручено визначити порядок надання та позбавлення статусу учасників бойових дій у подібних випадках.

Дія законопроєкту поширюється на правовідносини, що виникли з початку тимчасової окупації частини території України (20 лютого 2014 року).

На сьогоднішній день, за орієнтовними даними командування Військово-Морських сил Збройних сил України, статус учасника бойових дій за нормами законопроэкту може бути наданий військовослужбовцям, які перебували у складі екіпажів на борту малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та рейдового буксиру “Яни Капу”, та 6 військовослужбовцям екіпажу літака АН–26 №10, який у лютому 2017 року був обстріляний під час виконання завдань в районі захоплених Російською Федерацією платформ у Чорному морі.