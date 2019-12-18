Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону, яким надається дозвіл юрособам, а також органам державної влади та місцевого самоврядування здійснювати повноцінне самопредставництво в суді.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2261 проголосували 307 нардепів.

Документом пропонується ліквідувати адвокатську монополію на представлення інтересів держави в судових процесах.

Так, реформами 2017 року було скасовано право юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування на приватне представництво в судах їхніми штатними працівниками. Тобто вони повинні були для цього наймати адвокатів.

Законопроєктом пропонується розширити перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їхнього створення в суді. Планується надати таку можливість не тільки керівникам, членам виконавчих органів юридичної особи, а й іншим уповноваженим особам, включаючи штатних працівників.