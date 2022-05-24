Декілька нардепів від "Слуги народу" та один представник "Нашого краю" пропонують внести зміни до статті 22-1 Статуту внутрішньої служби ЗСУ щодо забезпечення можливості припинення кримінальних правопорушень в умовах особливого стану. Зокрема народні обранці пропонують надати дозвіл командирам вбивати на місці військових у випадку непокори.

Відповідний проєкт закону внесено до Верховної Ради.

У діючому Статуті командирам дозволено застосовувати зброю у випадку, якщо військовий не підкоряється наказу (зокрема йдеться про дезертирство). Однак зазначається, що використання зброї не повинно призвести до смерті.

Однак нардепи, серед яких Мар’яна Безгула (Слуга народу), Олександр Аліксійчук (Слуга народу), Олександр Бакумов (Слуга народу), Сергій Гривко (Наш край), Галина Третьякова (Слуга народу), Віталій Войцехівський (Слуга народу), Георгій Мазурашу (Слуга народу) та Олександр Федієнко (Слуга народу), пропонують прибрати речення щодо завдання несмертельного поранення.

У пояснювальній записці народних обранців зазначається, що заподіяння смерті військовослужбовцю потрібне, якщо немає інших способів припините кримінальне правопорушення, скоєне цим військовослужбовцем.

Головною метою законопроєкту автори називають “всебічне посилення спроможностей припиняти кримінальні правопорушення, вчинені військовослужбовцями в умовах збройної агресії РФ”.