Суд стягнув на користь держави 80 млн гривень, які було внесено в якості застави за екснардепа Максима Микита, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії.

Про це повідомляють #Букви.

Увечері 3 квітня в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поінформували, що Вищий антикорупційний суд прийняв рішення стягнути з екснардепа 80 млн гривень, які раніше були внесені за нього в якості застави.

“3 квітня 2020 року слідчим суддею ВАКС за результатами розгляду клопотання прокурора САП із одного з підозрюваних у справі заволодіння квартирами Нацгвардії стягнуто заставу у розмірі 80 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.

У САП уточнили, що таке рішення суду щодо Микитася було прийнято в зв’язку з тим, що він “порушив зобов’язання”, покладені на нього після того, як він був відпущений з-під арешту у зв’язку з внесенням застави. Також рішенням суду сума застави для Микитася було збільшена до 100 млн гривень.

Як #Буквам стало відомо з власних джерел, йдеться про те, що Микитась провів зустріч з двома свідками у справі, в якій фігурує. Відео зустрічі було поширено в Мережі два місяці тому.

Так 3 лютого забуття вийшов Telegram канал Джокера, де виклали розмову забудовника Микитася в ресторані, на якій він підтверджує, що за главою київської ДАБІ Сергієм Кучером сьогодні стоїть Банкова, зокрема заступник голови Офісу Президента Сергій Трофимов, нині звільнений глава Офісу Президента Андрій Богдан і колишній помічник президента, нині глава ОПУ Олександр Єрмак.