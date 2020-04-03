Про це повідомляють #Букви.
Увечері 3 квітня в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поінформували, що Вищий антикорупційний суд прийняв рішення стягнути з екснардепа 80 млн гривень, які раніше були внесені за нього в якості застави.
“3 квітня 2020 року слідчим суддею ВАКС за результатами розгляду клопотання прокурора САП із одного з підозрюваних у справі заволодіння квартирами Нацгвардії стягнуто заставу у розмірі 80 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.
У САП уточнили, що таке рішення суду щодо Микитася було прийнято в зв’язку з тим, що він “порушив зобов’язання”, покладені на нього після того, як він був відпущений з-під арешту у зв’язку з внесенням застави. Також рішенням суду сума застави для Микитася було збільшена до 100 млн гривень.
Як #Буквам стало відомо з власних джерел, йдеться про те, що Микитась провів зустріч з двома свідками у справі, в якій фігурує. Відео зустрічі було поширено в Мережі два місяці тому.
Так 3 лютого забуття вийшов Telegram канал Джокера, де виклали розмову забудовника Микитася в ресторані, на якій він підтверджує, що за главою київської ДАБІ Сергієм Кучером сьогодні стоїть Банкова, зокрема заступник голови Офісу Президента Сергій Трофимов, нині звільнений глава Офісу Президента Андрій Богдан і колишній помічник президента, нині глава ОПУ Олександр Єрмак.
- Нагадаємо, Микитасю — колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” — інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, розтвашованому на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень. 2 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд заарештував його та призначив заставу в розмірі 5,5 млн грн. 8 жовтня його випустили з СІЗО після внесення зазначеної суми.
- Пізніше САП подала апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення про арешт Микитася з альтернативою внесення 80 млн гривень застави. 25 жовтня за Микитася внесли заставу.