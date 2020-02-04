4 лютого Рада має розглянути відставку міністра Альони Бабак. А напередодні ввечірі телграм Джокера викладає відео, де забудовники говорять, що від офісу Зеленського з ними спілкується учасник схем доби Януковича. Як пов’язані ці факти, розбирались Букви.

У вівторок Верховна Рада має провести першу ротацію в Кабміні – відправити у відставку міністра розвитку громад і територій Альону Бабак і призначити на її місце голову івано-франківської ОДА Дениса Шмигаля, що працював в компанії Ріната Ахметова.

Є дві версії, чому міністра відправляють відставку. В монобільшості кажуть, що причина в тому, що Бабак не справилась з децентралізацією. Є й інша версія – міністр стала не на той бік в боротьбі за Державну будівельно-архітектурну інспекцію і мільярди будівельних доларів.

Про те, що Бабак відправлять у відставку остаточно стало відомо 16 січня, акурат в розпал скандалу з прослушкою прем’єр-міністра та керівництва Нацбанку. Саме тому історія Бабак залишилась в тіні. Питання її відставки профільний комітет розглянув в останній день минулої сесії, без міністерки.

Депутати «Слуги народу» підтримали відставку, інші хотіли почити від Бабак, чому вона написала заяву і йде. Вирішили її запросили зі звітом аж на 5 лютого. Хоча відставити можуть 4-го.

При призначенні, на фоні інших членів Кабміну Олексія Гончарука Альона Бабак виглядала однією з найдосвідченіших. В Раді попереднього скликання вона була заступницею голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарств. До цього з 2004 очолювала Інститут місцевого розвитку. Втім Бабак в основному спеціалізувалась на темі ЖКГ, але не децентралізації.

Як розповіли джерела Букв в Кабміні, в перші дні роботи в міністерстві Бабак виглядала трохи розгубленою. Але і з часом вона не опанувала міністерство.

«В неї були проблеми у всіх сферах – вона не тягнула міністерство», – каже співрозмовник видання.

Крім того, вона втратила повноваження віце-прем‘єра, які до цього були на цій посаді в Володимира Гройсмана та Геннадія Зубка.

«Коли Бабак прийшла, активно побігла команда Зубка. В міністерстві досі купа вакансій не закрита. Люди продовжують втікати. По будівництву заступника нема, по ЖКГ заступника нема. Чаплинський заступник по незрозуміло чому – просторове планування і європейській інтеграціі. Живицький – перший заступник, який незрозуміло чим займається», – розповідає співрозмовник Букв.

Втім, можливо, Бабак ще й лишилась би міністром, якби не один нюанс. Вона, здається, стала не на той бік у боротьбі за крісло ДАБІ.

ДАБІ – Державна архітектурно-будівельна інспекція надає дозвільні та реєстраційні послуги у сфері будівництва. А заразом на цьому непогано заробляє. За закриті очі на порушення будівельних норм і строки виконання робіт ДАБІ отримує від 5 до 20 доларів хабара за квадратний метр.

«ДАБІ стало епіцентром корупції з приходом в 2010 Януковича і в 2012 множенням на 2 всіх корупційних тарифів, після того, коли команда Тігіпка, Парцхаладзе написали закон «Про регулювання містобудівної діяльності, яким повністю знищили стару систему узгоджень, контролю і нагляду. Все це було зруйновано під нову команду Рибака-Кучера. Янукович-молодший почав збирати касу з усіх галузей, і це торкнулося і будівельної галузі. А люди, які з ними працювали продовжували впливати на галузь і при Яценюку, і при Гройсмані і зараз. І смотрящі Юри Іванющенка в темі і зараз», -каже експерт в сфері будівництва Віктор Глеба.

Останні 2 роки за відомство йде недитяча боротьба між 2 таборами. Взимку 2018 року уряд Гройсмана звільнив з посади голови ДАБІ Олексія Кудрявцева. Офіційною причиною стало те, що керівника ДАБІ раптом знайшовся фальшивий молдовський диплом, який він подав в рамках конкурсу ще на попередню посаду. Неофіційною причиною називали начебто те, що Кудрявцев вийшов з-під контролю куратора сфери від тодішнього прем’єра Максима Мартинюка та братів Горових, яких і називають поза очі смотрящими за ДАБІ.

На місце Кудрявцева призначили Сергія Кузьміна, який начебто вже був цілком контрольований згаданими вище смотрящими, але той пропрацював недовго. Його звільнили майже одразу після призначення уряду Олексія Гончарука.

Натомість у вересні на посаду голови ДАБІ тимчасово призначили директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Олександра Строкача, якого пов’язували з Кудрявцевим.

Про самого Кудрявцева писали, що він може отримати посаду одного з заступників Альони Бабак. До речі, свого часу Бабак була в числі депутатів, які заступились за Кудрявцева, коли його звільняв Гройсман.

Строкача не вдалось зберегти на посаді в ДАБІ, в грудні було призначено новий конкурс.

На ньому комісія відібрала трьох претендентів. Але Бабак не затвердила жодного. Тимчасово виконує обов’язки голови відомства Олена Костенко – колишня помічниця Арсенія Яценюка в уряді, яка набрала найбільше балів.

Віктор Глеба вважає, що Костенко взагалі незаконно перемогла на конкурсі, бо повноваження одного з членів комісії були припинені Олексієм Гончаруком в день фінального оцінювання. А Бабак втрачає посаду, бо не затвердила Костенко керувати ДАБІ.

Є також версія, що результати конкурсу по ДАБІ були узгоджені з Офісом президента. А відтак міністр перейшла дорогу планам згори.

Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, який був одним з членів комісії, коментувати результати конкурсу відмовився, наголосивши, що все одно останнє слово було за урядом.

Зараз Костенко працює в.о. голови ДАБІ і 16 січня оголосила, що знову подається на конкурс, щоб обратись головою.

17 січня Гончарук провів нараду з представниками будівельної галузі. На ній прем’єру поставили питання, чому в Костенко радниками опинились Сергієнко і Воробйов, які працювали ще за Януковича.

«А я один такий не знаю, хто ці люди?», – спитав Гончарук у зали, яка в цей момент вибухнула обуренням.

Олександр Сергієнко в 2012-2014 роках очолював Управління дозвільних процедур ДАБІ, а Воробйов був його заступником. Їх обох пов’язували з Сергієм Кучером- очільником київського ДАБІ, Януковичем-молодшим і Рибаком-молодшим (син тодішнього голови Верховної Ради).

«Саме ці люди писали під себе закон і вибудовували під себе систему 2010-2012 років. Кучер – очолював ДАБІ Києва, Рибак – ДАБІ України, а між ними був Сергієнко, який розробляв схеми. Всі, хто в будівельному бізнесі років 10, це знають і озвучили на нараді у Гончарука», – каже Глеба.

На нараді 17 січня Костенко не змогла пояснити, чому саме ці люди її радники, але зажадала доказів їх корупції станом на сьогодні.



Хоча очевидно, що навряд чи радники накоїли б криміналу за кілька днів.

На тій же нараді 17 січня Гончарук висловив пропозицію, що якщо в відомстві не припиниться корупція, то ДАБІ ліквідують. Але далі слів ця ініціатива не зайшла.

А от боротьба за відомство, судячи з усього, триває і далі. 3 лютого з забуття вийшов телеграм-канал Джокера, де виклали розмову забудовника Максима Микитася в ресторані, на якій він підтверджує, що за вже згаданим Кучером сьогодні стоїть Банкова, зокрема заступник голови ОП Трофімов, помічник президента Олександр Єрмак і навіть сам Богдан. І що від їх імені Кучер вирішує питання.

Таким чином, на сьогодні частина учасників конфлікту підсвічує зв’язки нової влади з командою Януковича, а інша – влаштовує перевірки НАБУ для попередників.

Днями НАБУ отримало доступ до серверів ДАБІ. Також 30 січня 2020 року детективи Національного бюро повідомили про підозру колишньому головному архітектору міста Києва та генеральному директору компанії-забудовниці у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці.

І, судячи з усього, бійки забудовників ще покажуть команду Зеленського не з найкращого боку. І тут питання не тільки в тому, чому Шефір і Єрмак захищають мера Києва Кличка від Богдана. Тут і є і питання, чому в Україні так активно легалізується син Леоніда Черновецького Степан, який, як кажуть, допомагає Єрмаку наводити контакти в Кремлі. Але це вже тема для іншої статті.