Запуск місії NASA SpaceX Crew-1 на Міжнародну космічну станцію (МКС) відбудеться на початку-середині листопада, що дає SpaceX додатковий час для завершення тестування обладнання та аналізу даних.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 10 жовтня на сайті NASA.

Раніше запуск Crew Dragon планували на 31 жовтня.

Ще кілька місій NASA будуть відштовхуватися від запуску Falcon 9. Запуск Sentinel-6 Michael Freilich як і раніше заплановано на вівторок, 10 листопада, з бази ВПС Ванденберг в Каліфорнії, а запуск космічного корабля NASA SpaceX CRS-21 заплановано на кінець листопада або початок грудня з бази ВПС на мисі Канаверал у Флориді.

NASA і SpaceX будуть використовувати дані випробувань і оглядів устаткування компанії, щоб гарантувати, що ці найважливіші місії пройдуть на найвищому рівні безпеки.

В рамках місії NASA SpaceX Crew-1 астронавти NASA Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уокер разом з фахівцем місії Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи запускатимуть з стартового комплексу 39A Космічного центру Кеннеді у Флориді.