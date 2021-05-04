Фахівці NASA запустили п'ятиденні симуляційні навчання, мета яких підготуватися до можливого потенційного зіткнення Землі з астероїдом. Хоча такий поворот подій залишається малоймовірною ситуацією.

Про це пише видання HYPEBEAST.

Навчання проводить Центр досліджень навколоземних об’єктів NASA, мета яких – перевірити, як агентства і експерти з усього світу відреагують на потенційну ситуацію зі знищенням астероїдів.

Офіцер NASA з планетарного захисту Ліндлі Джонсон (Lindley Johnson) сказав: “Кожного разу, коли ми беремо участь у навчаннях такого роду, ми дізнаємося більше про те, хто ключові гравці в біду, і кому потрібно знати, яку інформацію і коли. Ці навчання в кінцевому підсумку допомагають спільноті планетарного захисту комунікувати один з одним і з нашими урядами, щоб забезпечити узгодженість дій всіх нас, якщо в майбутньому буде виявлена ​​потенційна загроза зіткнення “.

NASA в даний час готується до тестування апарату DART (Double Asteroid Redirection Test). Прогнозується, що це буде перша свого роду технологія кінетичного удару для зміни траєкторії астероїдів.

Запустити DART мають на ракеті SpaceX Falcon 9 наприкінці цього року. Мета місії полягає в тому, щоб сам космічний корабель врізався в астероїд, змінивши його орбітальну швидкість та траєктроію.