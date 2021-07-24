Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Місія Europa Clipper повинна бути запущена в жовтні 2024 року на ракеті Falcon Heavy, що належить компанії Маска Space Exploration Technologies Corp. з Космічного центру Кеннеді у Флориді.
Falcon Heavy, яка в даний час є найпотужнішою ракетою-носієм в світі, вивела свій перший комерційний вантаж на орбіту в 2019 році.
Зонд повинен провести детальний огляд покритого льодом супутника Юпітера, який трохи менше Місяця і є провідним кандидатом в пошуках життя в інших частинах Сонячної системи.
Контракт ознаменував собою останній вотум довіри NASA компанії з Хоторна, яка в останні роки доставила кілька вантажів і астронавтів на Міжнародну космічну станцію для NASA.
У квітні SpaceX отримала контракт на 2,9 мільярда доларів на будівництво місячного космічного корабля для запланованої програми Artemis, який доставить астронавтів NASA назад на Місяць вперше з 1972 року. Але цей контракт був припинений після того, як дві конкуруючі космічні компанії, Blue Origin Джеффа Безоса і оборонний підрядник Dynetics Inc, протестували проти вибору SpaceX.
- Марсохід Perseverance у рамках місії NASA розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті.