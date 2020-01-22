Американське аерокосмічне агентство NASA відібрало 9 фіналістів в конкурсі імен для нового марсохода, який буде запущений в цьому році.

Про це повідомляється на сайті NASA.

У вівторок, 21 січня, NASA опублікували шорт-лист з 9 імен для нового марсохода, які були відібрані під час конкурсу творів “Name the Rover”. У конкурсі брали участь діти зі Сполучених Штатів Америки — від вихованців дитсадків до учнів 12-х класів. У своєму творі діти повинні були запропонувати ім’я для марсохода NASA Mars 2020 та написати коротку історію про нього.

Всього майже за 5 місяців з початку конкурсу NASA отримали 28 тисяч творів, які розглянула група з майже 4700 суддів-добровольців, що складається з педагогів, фахівців та ентузіастів космосу з усієї країни. Вони спершу звузили коло учасників до 155 півфіналістів, після — до 9 фіналістів. Ось вони:

Витривалість (англ. Endurance) Упорство (англ. Tenacity) Обіцянка / Перспектива (англ. Promise) Наполегливість (англ. Perseverance) Видіння (англ. Vision) Ясність (англ. Clarity) Винахідливість (англ. Ingenuity) Стійкість (англ. Fortitude) Сміливість (англ. Courage)

До 27 січня на сайті аерокосмічного агентства буде доступним онлайн-опитування, де користувачі Мережі зможуть віддати голос за той з 9 варіантів, який сподобався їм найбільше. Також на сайті можна ознайомитися з творами дітей, які запропонували ці варіанти.

Конкурс завершиться на початку березня, коли буде оголошено нове ім’я марсохода і його автор. Головний призер також отримає запрошення побачити запуск космічного корабля зі станції ВВС Кейп-Канаверал у Флориді.

Mars2020 — вчений-робот, якому вибирають ім’я — має вагу близько 1000 кг. Планується, що буде запущений в липні або серпні 2020 року і приземлиться в кратері Джезеро на Марсі в лютому 18 лютого 2021 року. Він буде шукати ознаки минулого мікробного життя, оцінювати клімат і геологію планети, а також збирати зразки для дослідження, які повинен буде повернути на Землю.