Про це повідомляється на сайті NASA.
У вівторок, 21 січня, NASA опублікували шорт-лист з 9 імен для нового марсохода, які були відібрані під час конкурсу творів “Name the Rover”. У конкурсі брали участь діти зі Сполучених Штатів Америки — від вихованців дитсадків до учнів 12-х класів. У своєму творі діти повинні були запропонувати ім’я для марсохода NASA Mars 2020 та написати коротку історію про нього.
Всього майже за 5 місяців з початку конкурсу NASA отримали 28 тисяч творів, які розглянула група з майже 4700 суддів-добровольців, що складається з педагогів, фахівців та ентузіастів космосу з усієї країни. Вони спершу звузили коло учасників до 155 півфіналістів, після — до 9 фіналістів. Ось вони:
- Витривалість (англ. Endurance)
- Упорство (англ. Tenacity)
- Обіцянка / Перспектива (англ. Promise)
- Наполегливість (англ. Perseverance)
- Видіння (англ. Vision)
- Ясність (англ. Clarity)
- Винахідливість (англ. Ingenuity)
- Стійкість (англ. Fortitude)
- Сміливість (англ. Courage)
До 27 січня на сайті аерокосмічного агентства буде доступним онлайн-опитування, де користувачі Мережі зможуть віддати голос за той з 9 варіантів, який сподобався їм найбільше. Також на сайті можна ознайомитися з творами дітей, які запропонували ці варіанти.
Конкурс завершиться на початку березня, коли буде оголошено нове ім’я марсохода і його автор. Головний призер також отримає запрошення побачити запуск космічного корабля зі станції ВВС Кейп-Канаверал у Флориді.
Mars2020 — вчений-робот, якому вибирають ім’я — має вагу близько 1000 кг. Планується, що буде запущений в липні або серпні 2020 року і приземлиться в кратері Джезеро на Марсі в лютому 18 лютого 2021 року. Він буде шукати ознаки минулого мікробного життя, оцінювати клімат і геологію планети, а також збирати зразки для дослідження, які повинен буде повернути на Землю.
- Раніше повідомлялося, що дослідники NASA знайшли спосіб створення будівельного матеріалу з грибних організмів. Цей матеріал можна було б використовувати для будівництва житла під час експедицій на Марс і Місяць.