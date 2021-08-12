Астрономи Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) заявили, що ризик зіткнення астероїда Бенну з планетою Земля збільшився, але все одно залишається мінімальним.

Про це повідомляє Sky News.

Фахівці NASA кажуть, що шанси зіткнення Бенну з Землею зросли з 1 на 2700 до 1 на 1750 протягом наступних 200 років.

“Нам не варто хвилюватися з цього приводу надто сильно”, – заявив Давид Фарноккіа з Центру досліджень навколоземних об’єктів NASA.

За його словами, ймовірність того, що астероїд вдарить по Землі у наступному столітті, досить низька.

Міжпланетна станція NASA “OSIRIS-REx” почала досліджувати Бенну ще у 2018 році. Наразі вона повертається на Землю зі зразками астероїда. За розрахунками фахівців, ці зразки прибудуть до нашої планети вже у 2023 році.

Космічний апарат зумів зібрати достатню кількість даних за час моніторингу астероїда, щоб допомогти вченим передбачити орбітальний шлях Бенну.

У 2135 році Бенну наблизиться до Землі. Проте вчені запевняють, що це не становитиме небезпеки для нашої планети.