Про це повідомляє Sky News.
Фахівці NASA кажуть, що шанси зіткнення Бенну з Землею зросли з 1 на 2700 до 1 на 1750 протягом наступних 200 років.
“Нам не варто хвилюватися з цього приводу надто сильно”, – заявив Давид Фарноккіа з Центру досліджень навколоземних об’єктів NASA.
За його словами, ймовірність того, що астероїд вдарить по Землі у наступному столітті, досить низька.
Міжпланетна станція NASA “OSIRIS-REx” почала досліджувати Бенну ще у 2018 році. Наразі вона повертається на Землю зі зразками астероїда. За розрахунками фахівців, ці зразки прибудуть до нашої планети вже у 2023 році.
Космічний апарат зумів зібрати достатню кількість даних за час моніторингу астероїда, щоб допомогти вченим передбачити орбітальний шлях Бенну.
У 2135 році Бенну наблизиться до Землі. Проте вчені запевняють, що це не становитиме небезпеки для нашої планети.
- Раніше NASA заявляло, що повз Землю пролетить астероїд 2019 YM6, який в два рази більше Біг-Бена. Діаметр космічного каменю становить від 100 до 230 метрів, в той час, як Біг-Бен становить всього 96 метрів.