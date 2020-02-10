Про це повідомляють #Букви.

Так, сьогодні в Печерському райсуді Києва розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу волонтерці Марусі Звіробій.

Після того, як судді пішли в дорадчу кімнату, Звіробій перед журналістами висловила свою думку про те, що Зеленський прибув до Ватикану в бронежилеті.

“Я об’єктивно вважаю, що наш президент – сцикло. І чекаю сюди президента, тому що він головнокомандувач воюючої країни не повинен ображатися на двох дівчаток за фразу: “Якщо ти будеш погрожувати ветеранам – тебе підірвуть”.. Хочу щоб усі почули, що відтепер попередження президента – це стаття. Він попередження вважає погрозами … Я хочу його бачити, хочу бачити його очі. Чого він ходить там у Папи Римського в броніку” – сказала вона.

Як відомо, Софія Федина та Звіробій підозрюються в тому, що вони “діючи за попередньою змовою … висловили усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.А.”. Йдеться про те, що 26 жовтня минулого року, після того як було оприлюднено запис різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому (Луганська область), блогер-волонтер Маруся Звіробій опублікувала відео, на якому вона та Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

1 листопада стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання нардепа.