Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначає, що справа військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа знаходиться в центрі уваги української делегації, яка перебуває з робочим візитом в Італії.

Про це Аваков написав на своїй сторінці в Instagram.

“Короткий візит делегації України в Рим і Ватикан був важливий з багатьох причин. Найважливіше для мене те, що Президент Зеленський на всіх зустрічах і в Італії, і у Ватикані дуже докладно обговорював з президентом і прем’єром Італії, його святістю Папою долю нашого солдата Віталія Марківа! “Коли президент найбільшої в Європі країни, стільки часу і так докладно розповідає про долю одного солдата – це дуже важливо і це красномовно говорить багато про що …” – так сказав Папа Франциск. Дуже розраховуємо, що наша дипломатія, допомога друзів, ве рнёт нашого солдата додому”, – написав Аваков.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав Віталія Марківа винним і засудив його до 24 років ув’язнення. Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення Марківа в Україну.