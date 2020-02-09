Про це Аваков написав на своїй сторінці в Instagram.
“Короткий візит делегації України в Рим і Ватикан був важливий з багатьох причин. Найважливіше для мене те, що Президент Зеленський на всіх зустрічах і в Італії, і у Ватикані дуже докладно обговорював з президентом і прем’єром Італії, його святістю Папою долю нашого солдата Віталія Марківа! “Коли президент найбільшої в Європі країни, стільки часу і так докладно розповідає про долю одного солдата – це дуже важливо і це красномовно говорить багато про що …” – так сказав Папа Франциск. Дуже розраховуємо, що наша дипломатія, допомога друзів, ве рнёт нашого солдата додому”, – написав Аваков.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав Віталія Марківа винним і засудив його до 24 років ув’язнення. Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення Марківа в Україну.
- У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа. Рішення по апеляції може бути прийнято навесні 2020 року.
- У січні народні депутати України підтримали проєкт постанови № 2717 “Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці”.