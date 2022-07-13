Про це свідчить СБУ.
За словами окупанта, їхні сили вже місяць як осіли в одному з сіл. Він розмовляє з іншим російським військовим, який воює на іншому напрямку.
“Ні*уя у наступ не можемо рушити нормально. Укри в**буюють і в**буюють наш підрозділ, не дають рушити”, – розповідає російський окупант.
Ворог констатує високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників. Через це, за його словами, у лавах окупаційних військ й немає охочих йти у наступ. Серед російських окупантів прогресують панічні настрої.
“Наші всі в паніці… Ніхто не хоче йти в наступ. Техніку роз’*бали, міномети роз’*бали- все піз*ец, залишилися без ні*уя. Ось наступ. І так тиждень…” – сказав він.
Українські захисники так затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ ⬇️ pic.twitter.com/pnAcWGkpae
— СБ України (@ServiceSsu) July 13, 2022
13 липня у Генштабі звітували, що морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким. Тому росіяни вживають алкогольні напої, серед них фіксують дезертирство.
- Нагадаємо, у Запорізькій області побільшало випадків дезертирства з боку окупаційних військ. Російська ФСБ розшукує тих, хто переховується, щоб покинути Україну.