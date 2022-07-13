У перехопленій розмові СБУ окупант зізнається, що російська армія не може виконати наказ про наступ вже упродовж місяця. Їхнім планам у Харківській області заважають атаки Збройних сил України.

Про це свідчить СБУ.

За словами окупанта, їхні сили вже місяць як осіли в одному з сіл. Він розмовляє з іншим російським військовим, який воює на іншому напрямку.

“Ні*уя у наступ не можемо рушити нормально. Укри в**буюють і в**буюють наш підрозділ, не дають рушити”, – розповідає російський окупант.

Ворог констатує високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників. Через це, за його словами, у лавах окупаційних військ й немає охочих йти у наступ. Серед російських окупантів прогресують панічні настрої.

“Наші всі в паніці… Ніхто не хоче йти в наступ. Техніку роз’*бали, міномети роз’*бали- все піз*ец, залишилися без ні*уя. Ось наступ. І так тиждень…” – сказав він.

Українські захисники так затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ ⬇️ pic.twitter.com/pnAcWGkpae — СБ України (@ServiceSsu) July 13, 2022

13 липня у Генштабі звітували, що морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким. Тому росіяни вживають алкогольні напої, серед них фіксують дезертирство.