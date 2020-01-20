В американських ЗМІ пишуть, що колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насиров допомагав у фінансуванні нерухомості Льва Парнаса.

Про це повідомляється в матеріалі американського видання The Wall Street Journal.

“Після перемоги Дональда Трампа на виборах Лев Парнас побачив шанс заробити гроші на своїх зв’язках. Флоридський бізнесмен і донор Трампа обходив інвесторів для проекту в сфері нерухомості. Він привернув одного з них, Романа Насірова, який в той час був головою податкової служби України, той відправився на курорт Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де вони спілкувалися з обраним президентом в колі його соратників, про що свідчить відео, оприлюднене адвокатом Парнаса”, – йдеться в матеріалі.

При цьому в статті наголошується, що Роман Насіров на прохання Парнаса допоміг профінансувати позику в 10 мільйонів доларів.

Крім того, в матеріалі йдеться, що багато проектів Льва Парнаса “пішли шкереберть”, незважаючи на те, що мали підтримку високих покровителів.



В той же час проект нерухомості, який фінансувався Насіровим, завершився судовим процесом.

Також у виданні повідомляють, що сам Насіров не відповів на запит журналістів щодо коментаря.