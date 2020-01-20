Про це повідомляється в матеріалі американського видання The Wall Street Journal.
“Після перемоги Дональда Трампа на виборах Лев Парнас побачив шанс заробити гроші на своїх зв’язках. Флоридський бізнесмен і донор Трампа обходив інвесторів для проекту в сфері нерухомості. Він привернув одного з них, Романа Насірова, який в той час був головою податкової служби України, той відправився на курорт Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де вони спілкувалися з обраним президентом в колі його соратників, про що свідчить відео, оприлюднене адвокатом Парнаса”, – йдеться в матеріалі.
При цьому в статті наголошується, що Роман Насіров на прохання Парнаса допоміг профінансувати позику в 10 мільйонів доларів.
Крім того, в матеріалі йдеться, що багато проектів Льва Парнаса “пішли шкереберть”, незважаючи на те, що мали підтримку високих покровителів.
В той же час проект нерухомості, який фінансувався Насіровим, завершився судовим процесом.
Також у виданні повідомляють, що сам Насіров не відповів на запит журналістів щодо коментаря.
- У вівторок, 14 січня, Палата представників Конгресу США надала нові докази у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, що містять рукописні замітки, електронні листи, документи і зашифровані повідомлення. Вони показують зв’язок, який існував між президентським адвокатом Рудольфом Джуліані і його партнером Лівому Парнасом.
Наприклад, в повідомленні, яке отримали з мобільного телефону Парнасу, Джуліані попросив його організувати півгодинну зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. В той же час адвокат Трампа дав ясно зрозуміти, що діє за згодою з президентом США.
Ще один документ – рукописна замітка Парнасу, в якій сказано: “Нехай Зеленський оголосить, що справа Байдена буде розслідувана”.
Також в листуванні Джуліані і Парнаса фігурувало ім’я екс-посла США в Україні Марі Йованович.