У вівторок, 14 січня, Палата представників Конгресу США надала нові докази у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, що містять рукописні замітки, електронні листи, документи і зашифровані повідомлення.

Про це повідомляє Politico

Нові докази показують зв’язок, який існував між президентським адвокатом Рудольфом Джуліані і його партнером Левом Парнасом. Сьогодні, 15 січня, Палата представників планує проголосувати про передачу цих матеріалів для судового розгляду в справі про імпічмент.

“Не дивлячись на безпрецедентні перешкоди з боку президента, комітет продовжує отримувати і аналізувати потенційно значущі докази і робити додаткові передачі”, – написав у вівторок голова комітету з розвідки Адам Шифф голові судового комітету Джерольду Надлера.

Наприклад, в повідомленні, яке отримали з мобільного телефону Парнаса, Джуліані попросив його організувати 30-хвилинну зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. При цьому, адвокат Трампа дав ясно зрозуміти, що діє за згодою з Трампом.

“Як особистий радник президента Трампа і з його відома і згоди я прошу про зустріч з вами наступного понеділка, 13 травня або у вівторок, 14 травня”, – писав Джуліані.

Ще один документ – рукописна замітка Парнаса, в якій сказано: “Нехай Зеленський оголосить, що справа Байдена буде розслідувана”.

Також в листуванні Джуліані і Парнаса фігурувало ім’я екс-посла США в Україні Марі Йованович.

За словами Шиффа, нові дані показують, що Парнас “спілкувався по телефону і через додатки для обміну повідомленнями” з Джуліані і високопоставленими українськими чиновниками.

“Ці повідомлення, часто російською мовою, демонструють, що Парнас служив прямим каналом між агентом президента Трампа Джуліані і людьми, близькими до президента Володимира Зеленського”, – написав Шифф.

Білий дім і Джуліані не відповіли на запити про коментарі.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.