Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що настав найкращий час для вербування російських шпигунів. Про це він сказав під час лекції для британського фонду Дітчлі в Оксфордширі в Англії.

Джерело: CNN

За його словами, росіяни на різних рівнях невдоволені своїм керівництвом, що дає “унікальний шанс для набору штату шпигунів”.

“Невдоволення війною продовжуватиме роз’їдати вище російське керівництво, навіть попри постійну державну пропаганду та репресії. Це невдоволення створює унікальну можливість для нас у ЦРУ. Ми не можемо знехтувати цією можливістю”, — наголосив Бернс.

Водночас він розповів про нещодавню ініціативу ЦРУ із залучення соціальної медіа-платформи Telegram для вербування росіян. Інструкції громадянам РФ щодо того, як безпечно зв’язуватися з ЦРУ в DarkNet, за словами Бернса, лише за перший тиждень зібрали 2,5 мільйони переглядів.

Представники ЦРУ, які беруть участь у проєкті, повідомили виданню, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкрило історичні можливості для американської розвідки і що попередня акція з вербування одразу після початку вторгнення минулого року була досить успішною.