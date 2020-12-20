Про це він повідомив в інтерв’ю The New York Times, переклад якого був опублікований на сайті ОП.

За словами Зеленського, суди – хворе місце в Україні, а деякі судді Конституційного суду мають на меті руйнування антикорупційної структури країни.

Також президент заявив, що вже в наступному році стартує глобальна судова реформа.

“Моя інавгурація як Президента була у травні, а 5 вересня ми запустили Вищий антикорупційний суд. Я вважаю, що це важливо, тому що болюче місце в Україні – це суди, і зараз є Вищий антикорупційний суд, зараз ми «воюємо» з деякими суддями Конституційного Суду, які хочуть зруйнувати антикорупційну структуру в Україні. У них нічого не вийде. Ми все це переформатуємо. І наступний великий етап – це глобальна судова реформа в Україні, яку ми почнемо втілювати з наступного року, тому що вже підготовлено багато законів, підготовлені етапи впровадження цих реформ”, – сказав він.