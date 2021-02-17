Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повертається до адаптивного карантину - будуть визначені чотири рівні епідемічної небезпеки.

Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів.

В межах області встановлюватиметься відповідний рівень карантинних обмежень – в залежності від епідемічної ситуації.

“Як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення”, – сказал прем’єр.

Таким чином, на території України в цілому або на території регіонів встановлять “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемної небезпеки поширення COVID-19.

Він підкреслив, що рішення набуде чинності наступного тижня — 24 лютого, тому всі українці матимуть змогу завчасно з ним ознайомитись.

Крім того, Кабмін продовжив термін дії карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з коронавірусом до 30 квітня 2021 року.