Про це повідомляється на офіційному вебсайті “Укренерго”.
27 жовтня відбувся аукціон щодо доступу до міждержавних перетинів на листопад 2021 року. Його проводила НЕК “Укренерго” (100% акцій компанії належать державі) – оператор Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС).
Міждержавні перетини – це право імпортувати визначений обсяг електроенергії протягом певного часового проміжку.
Оператор ОЕС визначив, що слід провести такий аукціон для забезпечення імпортною електроенергією у листопаді 2021 року.
При цьому, крім Словаччини та Молдови, планується закупити електроенергію у Росії та Білорусі.
Також було встановлено максимально можливі ліміти для імпорту енергії:
- з Білорусі – 905 МВт за граничною ціною 0,601 грн за 1 кВт;
- з Росії – 2200 МВт за граничною ціною 0,29 грн за 1 кВт.
Важливо, що 1 МВт=1000 кВт.
За підсумками аукціонів, ці обсяги викупили:
- “білоруський ліміт” – 885 МВт – ДП “Енергоатом”, 15 МВТ – ТОВ “Електро Ком’юніті” та 5 МВТ – ТОВ “Еру Трейдинг”;
- “російський ліміт” – МВТ – ТОВ “Еру Трейдинг” – 654 МВт, ТОВ “ОНК-Груп” – 500 МВт, ТОВ “Електротрейдінг – 290 МВт, ТОВ “Сітімекс” – 250 МВт, ТОВ “Де Трейдинг” – 200 МВт, ТОВ “Артлекс-Енерджі” – 126 МВт, ТОВ “Енергопостачальник” – 100 МВт та ТОВ “Електро Партнерс” – 80 МВт.
Таким чином, з цих двох країн потенційно може бути придбано до 3105 МВт електричної енергії з підсумковою вартістю 1,18 млн грн.
У серпні міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв про дефіцит вугілля через “аномально низьку” ціну на електроенергію у квітні-липні цього року. Після цього приватні блоки ТЕС відновили повноцінну роботу (постійно працює 27-29 блоків) через відновлення імпорту вугілля. А ось державні – не відновили імпорт і наразі з 27 блоків ТЕС працюють лише 3.
- Напередодні невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що нещодавно до прем’єр-міністра країни “зверталися з України та просили електроенергію”.
- Раніше Україна вже купляла електроенергію у Білорусі через скандальну “поправку Геруса” (законопроєкт про зміни до закону “Про ринок електричної енергії”) за допомогою компанії, яка може бути пов’язана з бізнесменом Ігорем Коломойським;
- Пізніше “поправку Геруса” скасували, а Вищий антикорупційний суд та Шевченківський районний суд міста Києва зобов’язали НАБУ та СБУ відкрити кримінальні провадження за ст. 364 (зловживання службовим становищем) щодо Геруса. Хоч ці провадження нічим і не завершилися, але після цього у Росії чи Білорусі електроенергію Україна не купувала.