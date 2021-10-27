Національна енергетична компанія "Укренерго" провела аукціон на право імпортувати електроенергію у листопаді 2021 року. Серед країн, в яких збираються купити електрику — Росія та Білорусь.

Про це повідомляється на офіційному вебсайті “Укренерго”.

27 жовтня відбувся аукціон щодо доступу до міждержавних перетинів на листопад 2021 року. Його проводила НЕК “Укренерго” (100% акцій компанії належать державі) – оператор Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС).

Міждержавні перетини – це право імпортувати визначений обсяг електроенергії протягом певного часового проміжку.

Оператор ОЕС визначив, що слід провести такий аукціон для забезпечення імпортною електроенергією у листопаді 2021 року.

При цьому, крім Словаччини та Молдови, планується закупити електроенергію у Росії та Білорусі.

Також було встановлено максимально можливі ліміти для імпорту енергії:

з Білорусі – 905 МВт за граничною ціною 0,601 грн за 1 кВт;

з Росії – 2200 МВт за граничною ціною 0,29 грн за 1 кВт.

Важливо, що 1 МВт=1000 кВт.

За підсумками аукціонів, ці обсяги викупили:

“білоруський ліміт” – 885 МВт – ДП “Енергоатом”, 15 МВТ – ТОВ “Електро Ком’юніті” та 5 МВТ – ТОВ “Еру Трейдинг”;

– 885 МВт – ДП “Енергоатом”, 15 МВТ – ТОВ “Електро Ком’юніті” та 5 МВТ – ТОВ “Еру Трейдинг”; “російський ліміт” – МВТ – ТОВ “Еру Трейдинг” – 654 МВт, ТОВ “ОНК-Груп” – 500 МВт, ТОВ “Електротрейдінг – 290 МВт, ТОВ “Сітімекс” – 250 МВт, ТОВ “Де Трейдинг” – 200 МВт, ТОВ “Артлекс-Енерджі” – 126 МВт, ТОВ “Енергопостачальник” – 100 МВт та ТОВ “Електро Партнерс” – 80 МВт.

Таким чином, з цих двох країн потенційно може бути придбано до 3105 МВт електричної енергії з підсумковою вартістю 1,18 млн грн.

У серпні міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв про дефіцит вугілля через “аномально низьку” ціну на електроенергію у квітні-липні цього року. Після цього приватні блоки ТЕС відновили повноцінну роботу (постійно працює 27-29 блоків) через відновлення імпорту вугілля. А ось державні – не відновили імпорт і наразі з 27 блоків ТЕС працюють лише 3.