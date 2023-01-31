Японія та НАТО планують зміцнювати відносини перед загрозою з боку Росії та Китаю. Рішення ухвалили через російське вторгнення до України та військове співробітництво РФ с Китаєм, що створило найнапруженішу ситуацію в галузі безпеки з часів Другої світової війни.

Про це повідомило Reuters.

Заява пролунала від генсека НАТО Єнса Столтенберга та прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, коли вони перебували з візитом до Південної Кореї. Генсек закликав Сеул збільшити військову підтримку України. Єнс Столтенберг зробив аналогічні попередження про зростання напруженості у відносинах із Китаєм.

Столтенберг підкреслив стурбованість через ядерні загрози з боку Росії, спільні військові навчання Росії та Китаю поблизу Японії та розробкою Північною Кореєю ядерної зброї. Він додав, що у випадку перемоги РФ над Україною — Китай отримує сміливість, нарощуючи свої збройні сили, “залякуючи своїх сусідів та погрожуючи Тайваню”.