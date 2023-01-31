Про це повідомило Reuters.
Заява пролунала від генсека НАТО Єнса Столтенберга та прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, коли вони перебували з візитом до Південної Кореї. Генсек закликав Сеул збільшити військову підтримку України. Єнс Столтенберг зробив аналогічні попередження про зростання напруженості у відносинах із Китаєм.
Столтенберг підкреслив стурбованість через ядерні загрози з боку Росії, спільні військові навчання Росії та Китаю поблизу Японії та розробкою Північною Кореєю ядерної зброї. Він додав, що у випадку перемоги РФ над Україною — Китай отримує сміливість, нарощуючи свої збройні сили, “залякуючи своїх сусідів та погрожуючи Тайваню”.
“Ця війна – не просто європейська криза, а виклик світовому порядку”, — заявив генсек НАТО. “Пекін уважно спостерігає та здобуває уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення. Те, що відбувається сьогодні в Європі, завтра може статися у Східній Азії”.
Минулого року японський прем’єр і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль стали першими лідерами своїх країн, які були присутні на саміті НАТО як спостерігачі. Торік Японія оголосила, що планує збільшити плани щодо посилення свого оборонного потенціалу. У такий спосіб країна стане третьою за величиною військових витрат після США та Китаю.
Японія та НАТО планують посилити співробітництво у галузях безпеки на морі та контролі над озброєннями, кіберпростору і дезінформацією.
- Сполучені Штати Америки досягли угоди з Нідерландами та Японією щодо обмеження експорту деяких передових машин для виробництва мікросхем у Китаї.