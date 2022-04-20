НАТО починає кібертренування через загрозливу війну в Україні

Десятки країн беруть участь у багатоденних навчаннях НАТО з кіберзахисту, оскільки російське вторгнення потенційно підвищує загрозу атак Кремля на критично важливу інфраструктуру в країнах, які підтримують військові зусилля України.

Про це інформує американське видання The Washington Post.

Щорічні кібервійськові ігри розпочалися у вівторок і були організовані в Таллінні, столиці Естонії, яка у 2007 році зазнала масштабної цифрової атаки, внаслідок якої було заблоковано доступ до урядових та фінансових веб-сайтів на кілька днів у відповідь Кремля на видалення пам’ятника радянських часів зі столиці країни. Це був перший відомий приклад масштабної кібератаки “нація на країну”. У Кремлі заперечують відповідальність за напад.

Тоомас Хендрік Ільвес, який на той час був президентом Естонії, сказав в інтерв’ю The Washington Post, що Росія може вчинити навіть руйнівні кібератаки, щоб змінити хід конфлікту в Україні. “Якщо справи підуть погано для Росії, я думаю, вони зроблять усе”, – сказав він.

Урядові вебсайти в Україні зазнали нападу в січні, коли російські війська зібралися на кордоні напередодні лютневого вторгнення. Офіційні вебсайти у Фінляндії зазнали нападу на початку цього місяця, коли її уряд обговорював приєднання до військового альянсу НАТО.

Щорічні навчання перевіряють реакцію команд кіберзахисту країн на вигадані кібератаки, часто на прикладах із реального життя. Цьогорічні навчання проводяться навколо вигаданої острівної країни Берилії, де ситуація з безпекою погіршується. Планувальники навчань заявили, що вони спиралися на “поточну геополітичну ситуацію” для розробки реалістичних сценаріїв кібератак, які могли б відбутися як частина ширшої геополітичної стратегії — наприклад, скоординовані атаки на військові та цивільні ІТ-системи.

У ньому беруть участь понад 2000 людей із 32 країн, зокрема члени команди з України, яка не є членом НАТО.