російсько-українська війна
16:48 В Україні системою Starlink можуть користуватися всі охочі – Мінцифри
16:34 На Одещині пропонують «дерусифікувати» назви 12 вулиць: одна з них буде на честь Бориса Джонсона
16:26 Військові США з 24 лютого стежать за російським ядерним арсеналом
15:31 Шахраї викрадають акаунти українців під виглядом «голосування» за найкращий телеканал
15:10 Японія ухвалила законопроєкти, які допоможуть усунути «лазівки» для Росії
15:04 У столиці Естонії з’явиться площа України – рішення ухвалено мерією
15:02 У Маріуполі смерть стала буденною – історія Лесі, яка змогла з дітьми вибратися з «пекла»
14:55 Кремль планує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької та Херсонської областей – ГУР МОУ
14:44 «Київська мадонна» стала іконою в італійському католицькому храмі
14:30 Норвегія передала Україні близько ста зенітно-ракетних комплексів Mistral
14:07 У Росії заявили, що передали Україні свій варіант мирного договору
13:59 Danone припинить інвестиції та імпорт в РФ продукції під двома брендами
13:59 У німецькому парку дикої природи перейменували кабана Путіна
13:45 Окупаційна влада Бердянська призначила заступником мера двірника, який розмовляє з камінням
13:29 Українські журналісти звернулися до медіагрупи Die Welt з проханням не доручати російській медійниці Марині Овсянніковій висвітлення подій в Україні
13:19 У РФ вже другий банк опинився в стані дефолту через невиплату за євробондами
13:00 РФ не зможе продовжувати війну проти України без солдатів-строковиків — СБУ
12:39 Найбільша в Японії нафтопереробна компанія відмовилася купувати нафту в РФ
12:35 НАТО починає кібертренування через загрозливу війну в Україні
12:28 Російські військові розпочали наступ на Запорізьку область
12:24 Канада запроваджує санкції проти доньок Путіна
11:59 17-річного підлітка з Бучі підозрюють у держзраді через мародерство та допомогу російським окупантам
Партнерський матеріал
11:50 Фонд Ігоря Кононенка передав медикаменти в українські лікарні
11:37 Двох співробітників Фельдман Екопарку, які були зниклими безвісті з березня, знайшли розстріляними
11:14 ФСБ РФ арештувала так званого «очільника МВС ЛНР» Ігоря Корнета – ГУР МОУ
10:42 РФ хоче зірвати постачання зброї на схід України — британська розвідка
10:37 Пентагон спростував заяву міноборони РФ, щодо знищення партії іноземного озброєння у Львові
10:23 Continental відновлює виробництво шин в РФ
10:03 У відділеннях «Укрпошти» завершили продаж марок «Русскій воєнний корабль, іді…» – Смілянський
09:55 Міжнародне агентство з атомної енергії відновило зв’язок з ЧАЕС
09:27 У Netflix зменшується кількість передплатників через війну в Україні
09:08 Мати матроса з «Москви» спростувала офіційну заяву міноборони РФ. На крейсері загинули всі, хто був на палубі та у рубці — ЗМІ
08:59 Американська компанія AeroVironment передасть Україні понад сотню безпілотників Quantix Recon

НАТО починає кібертренування через загрозливу війну в Україні

Десятки країн беруть участь у багатоденних навчаннях НАТО з кіберзахисту, оскільки російське вторгнення потенційно підвищує загрозу атак Кремля на критично важливу інфраструктуру в країнах, які підтримують військові зусилля України.

Середа, 20 квітня 2022, 12:35
Підтримати

Про це інформує американське видання The Washington Post.

Щорічні кібервійськові ігри розпочалися у вівторок і були організовані в Таллінні, столиці Естонії, яка у 2007 році зазнала масштабної цифрової атаки, внаслідок якої було заблоковано доступ до урядових та фінансових веб-сайтів на кілька днів у відповідь Кремля на видалення пам’ятника радянських часів зі столиці країни. Це був перший відомий приклад масштабної кібератаки “нація на країну”. У Кремлі заперечують відповідальність за напад.

Тоомас Хендрік Ільвес, який на той час був президентом Естонії, сказав в інтерв’ю The Washington Post, що Росія може вчинити  навіть руйнівні кібератаки, щоб змінити хід конфлікту в Україні. “Якщо справи підуть погано для Росії, я думаю, вони зроблять усе”, – сказав він.

Урядові вебсайти в Україні зазнали нападу в січні, коли російські війська зібралися на кордоні напередодні лютневого вторгнення. Офіційні вебсайти у Фінляндії зазнали нападу на початку цього місяця, коли її уряд обговорював приєднання до військового альянсу НАТО.

Щорічні навчання перевіряють реакцію команд кіберзахисту країн на вигадані кібератаки, часто на прикладах із реального життя. Цьогорічні навчання проводяться навколо вигаданої острівної країни Берилії, де ситуація з безпекою погіршується. Планувальники навчань заявили, що вони спиралися на “поточну геополітичну ситуацію” для розробки реалістичних сценаріїв кібератак, які могли б відбутися як частина ширшої геополітичної стратегії — наприклад, скоординовані атаки на військові та цивільні ІТ-системи.

У ньому беруть участь понад 2000 людей із 32 країн, зокрема члени команди з України, яка не є членом НАТО.

  • Нагадаємо, Центр кіберзахисту НАТО не вказав точний характер імітованих атак, але приклади критичної інфраструктури включають такі активи, як на електростанції, системи протиповітряної оборони, фінансові системи та урядові вебсайти.
Теги: війна, кібербезпека, кібервійна, НАТО, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook