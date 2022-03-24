Про це хакери сповістили у Twitter.
Хакери, які з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну успішно атакують державні та приватні російські (або проросійські) установи, цього разу взламали Центробанк РФ.
Anonymous пообіцяли протягом 48 годин з моменту “релізу” опублікувати у вільний доступ понад 35 000 файлів з секретними угодами банківської установи.
JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp
— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022
- Нагадаємо, хакери Anonymous зламали сайти Auchan, Leroy Merlin та Decathlon, які продовжили співпрацю з РФ.
- Також хакери Anonymous успішно розкрили базу даних Роскомнагляду. Вони оприлюднили понад 360 тисяч файлів.