Про це хакери сповістили у Twitter.

Хакери, які з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну успішно атакують державні та приватні російські (або проросійські) установи, цього разу взламали Центробанк РФ.

Anonymous пообіцяли протягом 48 годин з моменту “релізу” опублікувати у вільний доступ понад 35 000 файлів з секретними угодами банківської установи.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022