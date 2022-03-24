Про це хакери сповістили у Twitter.

Хакери, які з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну успішно атакують державні та приватні російські (або проросійські) установи, цього разу взламали Центробанк РФ.

Anonymous пообіцяли протягом 48 годин з моменту “релізу” опублікувати у вільний доступ понад 35 000 файлів з секретними угодами банківської установи.