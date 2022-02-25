Трансляція брифінгу Єнса Столтенберга опублікована у Twitter.

Він заявив, що Російську Федерацію її атаки на Україні ніяк не захистять і ніяк не змусять стати поважнішою в очах світової спільноти.

Єнс Столтенберг заявив, що допомога Україні продовжиться – військова, фінансова та гуманітарна, а проти РФ ударять нищівними санкціями.

Він заявив, що українські війська дуже сміливо боряться проти російських, спричиняючи їм нищівні втрати.

Також він заявив про розірвання угоди Росія-НАТО.

“Росія тричі порушила основоположну угоду Росія-НАТО. Тепер ця угода більш не є чинною”, – наголосив генсек НАТО.